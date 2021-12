Hard Rock Cafè, a Milano apre il quinto locale italiano

Hard Rock Cafè è pronto ad approdare per la prima volta a Milano, con l'apertura del quinto locale in Italia.

di Luca Venturino 30 Dicembre 2021

Hard Rock Cafè bussa per la quinta volta alla porta dell’Italia, e approda finalmente nel centro di Milano, in via Dante 5: proprio qui, infatti, sono apparsi dei teli a nascondere le vetrine di un vecchio bistrot che portano l’inconfondibile logo della catena di ristoranti dedicati alla musica, accompagnati dalla scritta ‘Coming Soon’.

Niente comunicati ufficiali su date o inaugurazioni, al momento, anche se chiaramente i manifesti fanno sperare in un’apertura a breve: si tratterebbe del 168esimo locale Hard Rock nel mondo, e il 59esimo in Europa, mentre gli altri in Italia sono a Roma, Venezia, Firenze e Verona. Ci si può aspettare che anche questo nuovo ristorante rispetterà lo stile classico degli altri, e cioè con le mura che portano omaggio ai protagonisti mondiali del mondo della musica, con strumenti e altri cimeli musicali appesi in bella vista. E non mancheranno, chiaramente, le iconiche t-shirt del brand, dove per la prima volta apparirà la scritta in piccolo ‘Milan’.