Harry’s Bar, Arrigo Cipriani contro i no vax: “Non li voglio vedere, dipendenti compresi”

di Luca Venturino 4 Gennaio 2022

Arrigo Cipriani, patron dell’Harry’s Bar, è evidentemente un uomo senza peli sulla lingua e con le idee molto chiare, e ha voluto condividere il suo pensiero circa il movimento no vax in occasione della chiusura dello storico locale affacciato sul Canal Grande di Venezia, che sarà sottoposto ad alcuni lavori interni riguardanti la sistemazione degli uffici e degli spogliatoi.

“Noi siamo tutti vaccinati. Di no vax non ne voglio vedere, dipendenti compresi” ha spiegato Cipriani. “Io sono per le libertà, ma sono loro a limitare quella di tutti, li caccerei”. Come accennato l’Harry’s Bar di Venezia sta andando incontro ad alcuni lavoretti, che porteranno il locale a una chiusura – prevista, come comunque forzata – di almeno un paio di settimane. “Abbiamo riaperto a giugno” racconta Cipriani, riferendosi al periodo di blocco dovuto al Covid-19. “Abbiamo fatto un bel Natale a una bella serata di San Silvestro”, mentre commenta la chiusura invernale spiegando che permetterà di portarsi avanti con i lavori necessari.