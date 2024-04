Heineken ha lanciato The Boring Phone, il telefono più noioso al mondo

Ipnotizzati dalla vetrina dei social, attirati come prede nel trillo echeggiante delle notifiche, persi nello schermo come Narciso nel suo riflesso – il telefono cellulare, o per meglio dire lo smartphone, è ormai prepotentemente considerabile come una obbligatoria estensione del nostro sistema nervoso. Basta un passo (o meglio ancora: un tocco), una falla nella nostra attenzione, un tocco di noia che immediatamente compromette la concentrazione, ed ecco che si ritrova a galleggiare nel consumo bulimico di contenuti, di notizie, di stimoli. In questo contesto c’è chi propone la virtù di una vita più consapevole o, come si suol dire, off the grid, sconnessi dalla rete; e tra queste file si piazza anche una partnership curiosa e insolita tra HMD Global, produttore dei telefoni Nokia, Bodega, brand d’oltreoceano di moda e controcultura, e Heineken. Sì, quelli della birra.

Il titolo è già tutto un programma – The Boring Phone, o tanto per intenderci “il telefono noioso”, capace di fare solo l’indispensabile. Presentato in occasione della Milano Design Week, ai nostri lettori vicini almeno agli ‘enta (o che li hanno anche già superati, beninteso) non potrà che riesumare ricordi di una limitatezza tecnologica più o meno nostalgica: un telefono che sa solo effettuare e ricevere chiamate, inviare messaggi di testo e giocare a Snake. Che diciamocelo chiaramente – che nostalgia sarebbe, senza Snake?

Il telefono noioso secondo Heineken: il progetto The Boring Phone

The Boring Phone riprende il più tradizionale dei formati a conchiglia e si veste di un look che ben si piazza tra il futuristico, con la sua livrea trasparente, e il retrò. Niente App Store, niente connessione a internet, niente comodo e pervasivo accesso alla vetrina dei social, con tutto il suo rumore: il telefono noioso invita a giornate più noiose e pertanto più piene del presente.

L’obiettivo del progetto di casa Heineken, al di là del viaggio nella nostalgia, è quello di promuovere una maggiore connessione al momento vissuto allontanando dai vincoli invisibili, ma brutalmente tenaci, dello scrolling compulsivo. In altre parole, come spiega la stessa azienda, è quella di “riportare al centro delle esperienze comuni una convivialità fatta di presenza, attenzione, dedizione e conversazione”. Basta controllare le storie di Instagram mentre si è fuori a fare aperitivo, insomma!

Da qui il legame tra il progetto e la stessa Heineken – la birra che richiama occasione di socialità e il telefono noioso che aiuta a, concedeteci il termine, conservarle. Acquistarlo, badate bene, è però impossibile: The Boring Phone sarà reso disponibile solo tramite omaggi e concorsi sui social media (l’ironia!), con appena cinquemila unità disponibili. Per tutti gli altri… Beh, c’è sempre la modalità aereo.