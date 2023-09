Heineken lancia il PC che tutti volevamo: quello con il frigo per la birra incorporato

Da Heineken arriva il PC che tutti volevamo, ma che non osavamo chiedere: quello con il frigo per la birra incorporato

di Manuela Chimera 5 Settembre 2023

Dite grazie ad Heineken per questo PC che tutti volevamo, ma che non osavamo chiedere. Nell’ambito di una campagna di social gaming, ecco che la nota azienda di birra ha ideato un PC con annesso un frigorifero per la birra. Il PC/frigo in questione si chiama “TH3 G4M1NG FR1DG3” e fa parte del programma “Not All Nights Out are Out”, quello che parla degli aspetti sociali della cultura dei videogamer del Brasile.

Alzi la mano chi vuole il PC Heineken con annesso frigo per la birra!

In effetti attaccare un frigorifero a un PC sembra strano. Non tanto per il PC che, anzi, ne beneficerà visto che il frigo ha lo scopo di raffreddare sia il computer che le bottiglie al suo interno. Il problema, forse, ce lo ha di più il frigo che non sarà proprio felice di dover raffreddare entrambi.

Contenti, invece, i giocatori che potranno aprirsi e gustarsi una birra fresca mentre giocano al PC (volete mettere annegare in una birra il dolore per la millemillesima volta in cui siete morti a Elden Ring?).

Effettivamente, attaccare un frigo a un PC ha creato non pochi problemi tecnici, ma Heineken li ha superati tutti collaborando con LeGarage, il braccio più innovativo dell’agenzia pubblicitaria creativa LePub.

In pratica è stata progettata una soluzione che ha permesso di creare un sistema di raffreddamento capace di mantenere le temperature basse mentre il PC è in funzione, combinandolo però con un sistema di circolazione dell’aria forzata, in modo da evitare problemi di condensa. Che se già danneggiano un frigorifero, figuriamoci un computer.

Non precipitatevi, però, a cercare in vendita questo PC/frigo: è stato realizzato in edizione limitata.

Andrey Tyukavkin, il direttore creativo di LeGarage e ingegnere capo del progetto, ha spiegato che volevano entrare in contatto con un segmento di giocatori che pochi marchi considerano: i giocatori da PC. Inoltre, all’interno di questo segmento, hanno voliuto premiare una particolare community, quella dei “modder”, cioè giocatori che personalizzano le loro build, che modificano il design e l’architettura della loro macchina e che condividono le loro mod con gli altri utenti.

LeGarage ha così scoperto che molti giocatori avevano già tentato di creare un frigo per la birra funzionante attaccato a un PC. Quindi, dopo aver capito che una cosa del genere era nei desideri di questa community, ecco che hanno dato vita alla loro creatura-

Igor de Castro, senior marketing manager di Heineken 0.0 in Brasile ha poi aggiunto che “TH3 G4M1NG FR1DG3” è uno strumento unico della loro campagna “Not All Nights Out are Out”, volto a dimostrare che gioco e socializzazione sono collegati.