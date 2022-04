Heineken porta a Milano il primo “metabar”, dove serve la birra un avatar

Il metabar Heineken si trova ai caselli daziari di Milano, in piazza Sempione, e sarà disponibile (è un temporary bar) dal 7 al 10 aprile con momenti di intrattenimento musicale e artistico.

di Marco Locatelli 7 Aprile 2022

La birra è reale, ma a servirla sono degli avatar. Stiamo parlando del primo metabar del mondo, approdato in Italia, a Milano (ma in contemporanea con altri 14 Paesi europei), in occasione del lancio di Silver, la nuova birra di Heineken.

La nuova birra Silver – già presente in bar e ristoranti – è pensata per un pubblico giovane (ecco il motivo del lancio con il metabar), ha un gusto rinfrescante e un’amarezza meno spiccate rispetto alla classica birra e anche la gradazione alcolica è più bassa.

All’interno del bar di Heineken sarà presenta una postazione DJ, anche in questo caso con l’avatar dell’artista di turno, schermo che mostrano immagini del metaverso, ologrammi, appunto i barman avatar, menu ovviamente digitali e app per scegliere la musica.