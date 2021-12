Heineken si espande nel mondo del vino e approda in Africa

di Luca Venturino 6 Dicembre 2021

Heineken ha intenzione di allargare i propri orizzonti: in un recente comunicato stampa, infatti, il colosso olandese della birra ha annunciato l’intenzione di acquisire il controllo di Distell Group Holdings Limited, uno dei principali produttori di vino, sidro, birra e liquori dell’Africa insieme a Namibia Breweries Limited (NBL), leader assoluto del mercato della birra in Namibia.

Un’operazione senza ombra di dubbio ambiziosa, che per l’appunto spiana la strada verso un’espansione organica dell’azienda verso nuovi mercati e settore, come quello del vino. Stando a quanto viene annunciato, infatti, lo scopo dell’operazione è quello di creare una holding (che è stata battezzata Newco) controllata da Heineken che avrà l’obiettivo di servire i mercati dell’Africa del Sud, rafforzando in primis la presenza dell’azienda olandese in Sudafrica e aprendo importanti prospettive di crescita e sviluppo nei mercati del Kenya e della Tanzania. Concluse le operazioni Heineken sarà padrona di almeno il 65% di Newco, mentre il resto verrà detenuto dagli azionisti del gruppo Distell.