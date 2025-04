Perché Heineken sta aiutando un pub su un isolotto a trovare un nuovo proprietario?

Un pub su un’isola al largo dell’Irlanda sta cercando un nuovo proprietario. L’offerta di lavoro dei sogni, potrebbero dire alcuni di voi; del genere che non si trova su LinkedIn. Ma è tutto vero: trattasi del McLoughlin’s Bar di Achill Island. E c’è pure lo zampino della Heineken.

L’isola in questione galleggia a una manciata di chilometri dalla costa ovest del Paese dei quadrifogli. Il McLoughlin’s Bar, qui situato, è gestito dalla stessa famiglia da ben 155 ani, ma l’attuale proprietario, tale Joseph McLoughlin detto “Josie”, è pronto a cedere le chiavi a un degno successore. C’è il trucco, però: per essere un degno successore tocca portare il nome dei McLoughlin.

Ma che c’entra la Heineken?

Ve l’avevamo accennato: non la tipica offerta di lavoro su LinkedIn. “Cercare un acquirente al di fuori della famiglia e vedere il mio nome perso nella storia… mi spezzerebbe il cuore” ha spiegato il buon Josie. “Il nome McLoughlin è parte del tessuto di questo pub”. Cercasi erede o discendente, dunque, per garantire una pensione priva di sensi di colpa al nostro protagonista.

“Se potessi garantire che il nome McLoughlin sarebbe ancora sulla porta del pub tra altri 155 anni, morirei da uomo felice”. Capirete che, romanticismo a parte, la missione pare ardua. Qui entra in gioco la potenza di fuoco di casa Heineken, che ha dato il via a una sorta di caccia all’uomo disseminando cartelloni e pubblicità nelle città notoriamente ricche di immigrati irlandesi. E non è tutto.

Il colosso della birra sta anche finanziando un “pacchetto di successione” per aiutare il rampollo di “famiglia” a prendere possedimento nel migliore dei modi dello scranno dei suoi antenati. Come? Semplice: consulenza sugli investimenti, supporto e tutoraggio aziendale. Avremmo sperato in una cerimonia di investitura con tanto di spade e cotta di maglia, ma ci accontenteremo.

L’intera faccenda fa parte di un progetto più ampio chiamato For the Love of Pubs, che vuole – come avrete intuito – sostenere i più tradizionali avamposti di sbevazzate delle terre oltre la Manica. “I pub in Irlanda sono più di semplici posti in cui bere qualcosa” ha spiegato Mark Noble, responsabile marketing di Heineken Ireland. “Sono pezzi viventi di storia”. La caccia all’erede, nel frattempo, continua.