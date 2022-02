Heinz Beck crea il suo primo NFT in occasione di un evento a Dubai

Nel corso di un'esperienza enogastronomica a Dubai è stato coniato il primo NFT per lo chef tristellato Heinz Beck.

di Luca Venturino 24 Febbraio 2022

Non tutti sanno che lo chef tristellato Heinz Beck ha coltivato, fin da adolescente, il sogno di diventare un pittore. Dopo una carriera lunga e chiaramente di successo nel mondo della cucina, con la passione per l’arte inseguita in privato e nel tempo libero, ecco che lo chef tedesco ha però avuto l’occasione di creare un dipinto legato al suo primo NFT.

Il Non-Fungible Token in questione, infatti, è stato coniato in occasione di una dine wine and art experience avvenuta nel corso di una cena nel suo ristorante di Dubai, il Social. All’esperienza culinaria è stata abbinata la degustazione di grandi vini italiani, tutti inscritti nell’Italian Wine Crypto Bank, promotrice dell’evento insieme a Crypto Dinewineart, azienda specializzata nella creazione di NFT legati al mondo enogastronomico di alto livello. Tra le etichette più prestigiose apparse nel corso dell’evento segnaliamo Mazzei e soprattutto la cantina Argiano, rappresentata dall’enologo Bernardino Sani che ha anche annunciato il lancio di un NFT legato alla loro magnum di Brunello di Montalcino DOCG 2016.