Heinz Beck riapre il suo ristorante La Pergola a Roma dal primo luglio

Dopo una pausa a causa dell’emergenza sanitaria, chef Heinz Beck riapre il primo luglio il suo ristorante La Pergola a Roma, dotato di una terrazza panoramica da cui si può ammirare la Città Eterna fino ai Castelli Romani.

Dal ristorante, 3 stelle Michelin, assicurano una ripartenza in piena sicurezza con tavoli distanziati a tutela non solo della privacy degli ospiti, ma anche della loro sicurezza. I piatti di Beck sono rinomati per essere equilibrati e originali nei sapori. Eccelsi nell’estetica, ritornano in grande stile con un menu adatto per l’estate.

Le materie prime sono selezionate tra ciò che di meglio la stagione in corso sa offrire e sono elaborate nelle preparazioni che caratterizzano la cucina di Beck. Gusto, vista appagante e salute rappresentano le caratteristiche principali della sua opera ai fornelli.

Diversi sono i piatti creati dallo chef durante il lockdown. Tra questi ricordiamo: frutti di mare su carpaccio di cocomero e pomodorini e lo scampo su avocado con tapioca al lemongrass e lime con basilico.

Lo stellato ha avviato nel 2019 anche un nuovo progetto di ristorazione a Firenze nello storico palazzo che fu sede della Banca Toscana e casa della Beatrice amata da Dante.

Fontr: [TPI]