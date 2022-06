Heinz lancia il ketchup ghiacciato

di Valentina Dirindin 2 Giugno 2022

Lo preferirei ghiacciato, grazie. Il Martini? Direte voi. No, il ketchup sull’hamburger, rispondiamo noi, mettendoci nei panni del tipico consumatore americano, almeno così come lo inquadra la Heinz, che ha appena lanciato il ketchup ghiacciato.

Il fatto, dice la Heinz, è che il ketchup andrebbe conservato in frigo, come suggerito sull’etichetta. E invece i consumatori continuano a mangiarlo a temperatura ambiente. Secondo l’azienda, un canadese su cinque è addirittura contrario alla refrigerazione del ketchup. Il dibattito, negli Stati Uniti, pare sia lungo e complesso, un po’ come qui da noi riguardo alle uova (perché conservarle in frigo se si trovano negli scaffali?, dicono le mamme) o al caffè (“guai a metterlo in frigo!” VS “No, assolutamente, va conservato al freddo!”). Così Heinz ha tagliato la testa al toro lanciando l’Heinz Cold Ketchup. Una nuova bottiglia di salsa in vetro, realizzata in edizione limitata, che ha un’etichetta blu ghiaccio che cambia colore in base alla temperatura. Un invito a metterla in frigo, dunque, e a consumarla quando è ben fredda.

“Non è un segreto che il dibattito sulla temperatura del ketchup sia un argomento controverso che ha diviso Internet”, afferma Jacqueline Chao, Senior Brand Manager, Kraft Heinz Company. “Così abbiamo pensato di inserirci in questa conversazione culturale in un modo inaspettato”.