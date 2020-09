Heinz lancia la maionese gourmet in due nuovi gusti

La maionese diventa gourmet, se così si può dire: almeno è così che Heinz presenta i suoi due nuovi gusti con cui tenta un’evoluzione della classica salsa a base di uova.

Sul mercato, il celeberrimo marchio americano è pronto a lanciare due nuove tipologie di maionese: la Maionese al Tartufo e Maionese al Limone e Pepe nero. Una deriva, quella dei gusti “gourmet” a cui ormai siamo abituati (anzi, possiamo dire che non siamo neanche più tanto curiosi?) e che ha ormai invaso praticamente ogni millimetro del vendibile nella grande distribuzione. Dalle patatine alle pizze in scatola, ormai la gara è a chi tenta l’abbinamento più ardito, scimiottando le infinite diciture che compaiono nei menu degli chef di livello.

Per quanto riguarda “Heinz Maio al tartufo” (prezzo consigliato 2,25 euro) , l’azienda la racconta così: “Una ricca nota al tartufo nero in grado di far pizzicare le papille gustative: Heinz Maio al Tartufo è la salsa ideale per perfezionare ogni piatto, buona anche da spalmare sulle tartine o da versare sulle patatine fritte”.

“Un delizioso e saporito infuso di limone e pepe nero che esalta il piacere: Heinz Maio al Limone e Pepe nero è l’accompagnamento perfetto per frutti di mare, pesce e insalate, oppure un tocco di classe per i vostri panini preferiti” è invece la descrizione che accompgna Heinz Maio al Limone e Pepe nero (prezzo consigliato 2,25 euro).