Heinz lancia “Marz”, il ketchup di pomodori coltivati come fossero su Marte

Heinz realizza un esperimento non solo commerciale ma anche di valore scientifico: per la prima volta viene messo in commercio un ketchup prodotto con pomodori coltivati in un ambiente che simula quello di Marte.

di Valentina Dirindin 10 Novembre 2021

La celebre multinazionale Heinz ha appena lanciato sul mercato un nuovissimo prodotto: si tratta di “Marz”; il ketchup fatto di pomodori coltivati sì sul Pianeta Terra, ma in condizioni simili a quelle di Marte.

Il primo ketchup “Marz Edition” è stato realizzato da Heinz con la collaborazione di un team di 14 astrobiologi che ha lavorato per nove mesi presso l’Aldrin Space Institute del Florida Institute of Technology, coltivando pomodori in un ambiente controllato con condizioni del suolo, della temperatura e dell’acqua simili a quelle di Marte. L’esperimento, che è durato due anni, dimostra la possibilità di una produzione alimentare a lungo termine su Marte.

“Prima d’ora, la maggior parte degli sforzi per valutare la possibilità di far crescere prodotti in condizioni simili a quelle di Marte si basava sulla crescita delle piante a breve termine”, ha affermato Andrew Palmer, che ha guidato il team presso l’Aldrin Space Institute della Florida Tech, “Ciò che questo progetto ha fatto è guardare alla raccolta di cibo a lungo termine. Ottenere un raccolto di qualità tale da diventare un ketchup Heinz era il nostro sogno e l’abbiamo raggiunto”.

Insomma, una nuova sperimentazione di ciò che potrebbe succedere coltivando verdure nello spazio: solo che questa volta non è un governo ad attuare questi studi che sicuramente avranno delle applicazioni pratiche in futuro (come è accaduto, per esempio, qualche mese fa in Giappone), bensì una grande azienda commerciale.