Heinz regala condimenti a vita a chi fotografa il miglior hamburger

Heinz sta cercando il suo primo “Head Burger Artist”, un fotografo che immortali il miglior hamburger di sempre e in cambio vinca il premio di una fornitura di condimenti a vita.

25Mila dollari in salse varie del marchio: questo l’ammontare del premio finale, e in realtà per alcuni di noi non basterebbe una vita intera per consumarli, ma noi non siamo Americani e non abbiamo tutta questa passione per il ketchup.

Per partecipare per avere la possibilità di vincere il primo premio, Heinz chiede ai concorrenti di inviare una foto del loro hamburger capolavoro, descrivendone le caratteristiche. I giudici, guardando poi tutte le immagini inviate, sceglieranno un vincitore sulla base di quattro criteri di selezione: la creatività, la presentazione generale, la composizione e, naturalmente, l’utilizzo delle salse.

Ovviamente, il condimento qui non è un dettaglio: secondo le regole del concorso la salsa deve essere la componente centrale dell’hamburger capolavoro. Un solo “artista di hamburger” vincerà il premio finale di 25mila dollari in salse varie del marchio, ma altri potranno contare su estrazioni quotidiane di premi minori.

“Attraverso il nostro concorso “Art of the Burger”, celebriamo gli hamburger ovunque siano e i loro creatori”, ha affermato Ashleigh Gibson, Brand Director di Heinz.

[Fonte: Fox News]