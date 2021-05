Hellcat: la nuova birra degli Iron Maiden, disponibile in autunno

Il popolare gruppo heavy metal degli Iron Maiden lancia negli Stati Uniti una nuova birra in edizione limitata. Stiamo parlando della Hellcat, una India Pale Lager prodotta da BrewDog, birrificio britannico.

La nuova birra targata Iron Maiden-BrewDog, prodotta in USA, sarà lanciata questo autunno in edizione limitata. Una luppolata India Pale Lager 6% con sapore “agrumato e una struttura maltata non meno aggressiva”.

Come riporta il comunicato stampa, “il risultato è una IPL oro opaco con un equilibrio complesso”. La birra sarà venduta in una lattina nera dal design accattivante e personalizzato, dallo stile inconfondibilmente metal. Come tutte le birre di BrewDog, anche Hellcat è carbon negative, quindi rimuove il doppio di CO2 dall’atmosfera durante la sua produzione.

“Stavo cercando il partner perfetto con cui portare una birra fresca ed eccitante negli Stati Uniti – spiega Bruce Dickinson degli Iron Maiden, in un comunicato. – Sono stato a lungo un ammiratore di BrewDog, non solo per le loro birre, ma anche per il loro atteggiamento e stile. Quando ho incontrato il team di BrewDog, abbiamo scoperto che il rispetto è reciproco e che potevamo creare insieme una birra innegabilmente unica “.

“Siamo entusiasti di collaborare con una rock band di fama mondiale come gli Iron Maiden – aggiunge James Watt, CEO e co-fondatore di BrewDog. – Gli Iron Maiden, come BrewDog, hanno mantenuto il loro spirito di indipendenza per tutta la loro carriera stellare. Hellcat è […] una birra epica degna di questa massiccia collaborazione. ”

Fonte: Rolling Stone