Hernanes, da calciatore a viticoltore: la nuova vita

Profeta lo era sul campo, ora lo è diventato (o almeno ci prova) anche tra le sue vigne nell’Astigiano. L’ex calciatore di Lazio, Inter e Lazio Hernanes – ora in forza al San Paolo in Brasile – porta avanti da qualche tempo l’azienda vitivinicola “Ca’ Del Profeta” a Montaldo Scarampi, in provincia di Asti.

“Quando mi sono trasferito alla Juventus e ho scoperto le Langhe e il Monferrato è sbocciato amore a prima vista – ha rivelato Hernanes a lanuovaprovincia.it – Dopo tanti anni da calciatore in Italia avevo voglia di individuare un punto di riferimento e ho scelto l’Astigiano”

Nonostante la grande passione per il vino, per il momento, però, la carriera sportiva resta la priorità per il “Profeta”: “Amo il buon vino e il cibo italiano, il 2020 sarà un anno importante per la mia carriera da calciatore del San Paolo, ma qui avrò chi seguirà la location nel migliore dei modi in attesa del mio rientro”.

L’azienda vitivinicola di Hernanes è nata nel 2016 e si trova su una collina di vitigni di Nebbiolo. Due i vini prodotti finora dal calciatore-imprenditore: due Barbere, un Grignolino e un Brachetto.