Honda Italia, colletta alimentare per donare 964kg di cibo ai bisognosi

Ad Atessa, in provincia di Chieti, Honda Italia, divisione italiana della multinazionale di auto e moto, dona fino a 964 chilogrammi di cibo alle persone bisognose del territorio attraverso una colletta alimentare.

Tutto il cibo è stato donato al Banco Alimentare Abruzzo che provvederà, a sua volta, a distribuirlo agli indigenti attraverso la propria rete di associazioni di volontariato, dalla Caritas alle mense dei poveri.

Così il presidente di Honda Italia, Hidenobu Nishida: “Ho subito sposato l’idea e condiviso la scelta di collaborare con il Banco Alimentare, perché per Honda il rispetto per l’individuo e il sostegno verso la società, il proprio territorio sono fondamentali e la nostra filosofia ci spinge ad avere sempre un forte senso di responsabilità.

La forza del team Honda – prosegue il presidente – la si vede proprio in queste occasioni perché per noi è di vitale importanza essere un’azienda di cui la società desideri l’esistenza, non solo per la qualità dei nostri prodotti ma soprattutto perché è un’opportunità: aiutare il prossimo genera Gioia. Grazie a tutti e Buon Natale dal team Honda Italia”.

Fonte: Vastoweb.com