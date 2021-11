Hong Kong vuole rendere obbligatorio il tracciamento per andare al ristorante

Hong Kong ha introdotto l'obbligo di utilizzare un'app di tracciamento per entrare in alcuni ristoranti e altri locali pubblici, e vuole estenderlo a tutti.

di Dissapore 9 Novembre 2021

Si torna a parlare di tracciamento come misura per arginare la pandemia di Covid: Hong Kong ha intenzione di rendere obbligatorio l’uso di un’app di contact tracing per accedere a ristoranti e altri luoghi pubblici. Funzionari del dipartimento di igiene alimentare e ambientale hanno incontrato i proprietari di ristoranti e altri operatori del settore sull’uso dell’app LeaveHomeSafe, ha detto la Ministra per l’alimentazione e la salute Sophia Chan.

Per il momento a Hong Kong è obbligatorio utilizzare l’app quando si entrano nei locali pubblici a gestione governativa, comprese le biblioteche e i “wet market”: l’obbligo è in vigore da lunedì scorso. I critici hanno affermato che la nuova regola ha causato gravi disagi a coloro che non possiedono o non sanno come utilizzare gli smartphone. Le persone di età pari o superiore a 65 anni e di età inferiore a 12 anni, nonché le persone con disabilità, sono attualmente esentate dal dover utilizzare l’app per accedere agli edifici governativi, ma devono lasciare i propri dati.

Nella città autonoma cinese il sistema è complesso: ci sono i ristoranti di categoria C e D, che consentono tavoli da 6 a 12 persone e possono rimanere aperti fino alle 2 del mattino, che richiedono ai clienti di accedere utilizzando l’app. Le persone che entrano nei ristoranti di categoria A – i quali consentono tavoli da due e chiudono alle 18 – non sono tenuti a registrare le loro visite, mentre gli avventori dei ristoranti di categoria B, che consentono tavoli da quattro e chiudono alle 22, possono registrarsi utilizzando un modulo cartaceo anziché l’app.