House of Gucci: Jared Leto e i suoi scatti alle pannocchie e alla pizza

Approfittando del set di House of Gucci, ci sono diverse celebrità in giro per l’Italia: tra queste, Jared Leto. E cosa potrebbe mai fotografare di caratteristico, l’istrionico Premio Oscar nel nostro Paese, se non pannocchie e pizza?

Sembra proprio che il caro Leto si stia godendo il suo soggiorno in Italia, tra una ripresa e l’altra per il nuovo film di Ridley Scott, House of Gucci: non molto tempo fa a essere stati pizzicati, sono stati Lady Gaga e Adam Driver, che hanno fatto tappa a “Il Salumaio” di Milano. D’altronde il cast della pellicola, che ripercorrerà la storia narrata nel libro “The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed” di Sara Gay Forden, è ricco di “stelle”: infatti, oltre ai già citati Leto, Driver e Lady Gaga, il cast sarà composto anche da Jeremy Irons, Salma Hayek e Al Pacino.

Ma torniamo a Leto: sui suoi social l’attore è impegnato a documentare e condividere coi suoi fan ogni istante “emozionante” delle sue passeggiate in Italia. A quanto pare, nelle pause delle riprese, tra Roma, la Valle D’Aosta, Firenze, il lago di Como e Milano, Leto ha voluto concedersi qualche sapore “nostrano”, insieme alle bellezze geografiche ed è così che ci ha mostrato i suoi pasti, un piatto di spaghetti, alcune pannocchie mentre venivano preparate da un ambulante di strada e una pizza. In particolare “come” l’attore ha consumato la pizza, non è piaciuto molto ai fan italiani che lo seguono. Perché? Be’, ha lasciato i bordi nel cartone.

Tanti utenti italiani non hanno preso bene questo affronto: “la crosta si magna” è stato un po’ il trend dei commenti.