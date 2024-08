I droni del food delivery sono arrivati fino alla Grande Muraglia Cinese

I turisti sulla Grande Muraglia Cinese non dovranno più preoccuparsi di continuare l'avventura a stomaco vuoto: è stato inaugurato un sistema di food delivery via droni.

Si stima che la lunghezza complessiva della Grande Muraglia Cinese sia di oltre 20 mila chilometri: vien da pensare che il languorino durante un’escursione sia quasi d’obbligo. Ebbene, da ora in poi non c’è più il rischio di dovere continuare la visita a stomaco vuoto: Meituan, colosso cinese del food delivery, ha esteso la propria copertura a comprendere parte della sezione più visitata dell’iconica linea difensiva.

Niente rider in bici o in scooter, badate bene: a fare su e giù per la colossale creatura dell’imperatore Qin Shi Huang saranno i droni. Stando a quanto lasciato trapelare, il nuovo servizio di casa Meituan comprende la consegna di cibo, bevande e altri beni – comprese forniture mediche – in una tratta che si allunga da un hotel fino a una torre di guardia situata nell’estensione meridionale di Badaling, che come accennato è uno dei tratti più visitati dell’intera Muraglia.

Come funzionano le consegne dei droni sulla Muraglia Cinese?

L’idea di Meituan, come già accennato, è quella di utilizzare i droni per “consegnare articoli per alleviare il calore e forniture di emergenza ai visitatori”, dal momento che parte della tratta in questione è sprovvista di strutture commerciali ed è soggetta a temperature estive particolarmente severe. Ma come funziona il servizio?

Una volta effettuato un ordine tramite Meituan, un lavoratore (in carne e ossa: niente droni, per ora) lo preleverà da un deposito e lo porterà dalla piattaforma di lancio dei droni, dove verrà pesato e poi confezionato a dovere. Il nostro protagonista volerà quindi fino alla torre di guardia citata nelle righe precedenti, dove i clienti potranno ritirarlo.

Il servizio, considerando le sfide logistiche della location, è dunque piuttosto differente dal delivery tradizionale: i clienti, anziché ricevere l’ordine dalla loro postazione, dovranno recarsi di persona per effettuare il ritiro. Vale poi la pena notare che il servizio di consegna sarà attivo solamente dalle 10 del mattino fino alle 16: chiusa questa finestra temporale, i droni si occuperanno di raccogliere eventuali rifiuti.