I forni di Effeuno in offerta per il Black Friday

I forni domestici per veri nerd della pizza firmati da Effeuno sono in offerta, dal 25 novembre al 2 dicembre, in occasione del Black Friday.

Appassionati di pizza fatta in casa, pizzaioli amatori e hobbisti di talento, sappiate che Effeuno partecipa al Black Friday con sconti notevolissimi, mettendo a disposizione i propri forni, dalla linea Easy Pizza Classic fino alla Linea Gara al 10% e 20% in meno.

Azienda molto attiva nella produzione di forni e strumenti utili per la pizza e per i pizzaioli amatoriali e professionali, nonché partner di Dissapore e Garage Pizza, propone diverse tipologie di sconti, suddivisi in più livelli (tier), per soddisfare tutti i suoi consumatori. Offerte naturalmente limitate a questi giorni, da oggi, 25 novembre, fino al 2 dicembre 2024.

Il black friday di Effeuno, in particolare, prevede:

• il 20% di sconto sui forni delle linee Easy Pizza Classic ed Evolution;

• il 10% di sconto sui forni della linea N – Effeovens;

• Forno Gara Evolution: sconto speciale del 10% disponibile esclusivamente per il Cyber Monday (02/12), quantità limitatissime.

Le quantità sono limitate e durante il periodo promozionale i codici coupon saranno temporaneamente disattivati e non cumulabili con le offerte. La spedizione gratuita non sarà inclusa. Per tutte le specifiche di prodotto e per gli acquisti vi rimandiamo al sito del brand.