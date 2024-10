I ladri tornano nella pasticceria di Blanco: è la seconda volta in un mese

È passato un mese esatto da quando i ladri hanno fatto irruzione nella pasticceria di Blanco, L’isola delle rose. È passato un mese ed è successo di nuovo: il locale in viale Italia a Brescia è stato ancora una volta preso di mira dai malviventi, con rinnovata spaccata della vetrina. La prima volta il cantante aveva condiviso l’accaduto con leggerezza, mostrandosi ironico sui social. Stavolta di annunci sul suo profilo e su quello della pasticceria non c’è neanche l’ombra.

Secondo furto in un mese

Fino a non troppo tempo fa in molti non sapevano neppure dell’esistenza della pasticceria di Blanco, chiamata L’isola delle rose come il titolo della sua celebre canzone portata sul palco di Sanremo (con tanto di distruzione delle decorazioni floreali). Adesso, invece, ci ritroviamo a parlarne a distanza di un mese perché i ladri hanno nuovamente fatto visita al locale, spaccando la vetrina.

Prima di essere distrutta a settembre, nella notte fra il 23 e il 24, la facciata in vetro del negozio di dolci mostrava orgogliosamente i graffiti dell’artista Gioele Corradengo, in arte sexdreams. Ora sulla vetrina campeggiano solo le lettere che formano il nome del locale e un buco sulla porta, che leggiamo essere stato temporaneamente “rattoppato”.

Abbiamo dato un’occhiata sui social e, stavolta, non abbiamo trovato nessun annuncio sull’accaduto da parte del trapper o della pasticceria stessa; dalle storie, però, vediamo che L’isola delle rose è aperta e operativa, impegnata a sfornare creazioni dolciarie per Halloween.

“I nostri dolci sono così buoni che vanno a ruba”, aveva scritto Blanco sulle storie di Instagram un mese fa, aggiungendo: “se siete ladri intolleranti/allergici al glutine o cercate il senza lattosio o prodotti tradizionali, passate”. Anche la pagina del negozio aveva condiviso una storia ironica, dichiarando: “Non preoccupatevi, qualcosa è rimasto!”. Stavolta ci arriva solo l’eco di un comprensibile silenzio stampa.