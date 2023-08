I Lynyrd Skynyrd lanciano un whisky ispirato alla famigerata Hell House

di Luca Venturino 7 Agosto 2023

Sarà vero che le condizioni dure, le limitazioni, la scomodità sono la ricetta perfetta per stimolare la mente di qualsiasi artista? La leggenda narra di una baracca sgangherata, le assi dipinte di un rosso infernale, senza acqua corrente, aria condizionata e riscaldamento, acquattata nella periferia di Jacksonville, Florida: ci stiamo naturalmente riferendo alla famigerata Hell House, tempio e patibolo in cui i membri originali dei Lynyrd Skynyrd mossero i primi passi verso il piano etereo riservato alle leggende del rock. A cinquant’anni dal loro omonimo album di debutto, la band ha annunciato il lancio di un whisky dedicato alla loro leggendaria base operativa – l’Hell House Whisky, per l’appunto.

Hell House Whisky: lo spirito dei Lynyrd Skynyrd vive

L’idea è quella di fare rivivere il mito del passato – quello della “cabina infernale” dalle cui pareti in rovina trasudavano le note di Gimme Three Steps,” “Simple Man,” “Tuesday’s Gone”, “Free Bird” e molti altri pezzi che hanno fatto la storia della musica – e allo stesso tempo di omaggiarlo. L’Hell House Whisky, in altre parole, nasce con l’intenzione di incarnare l’essenza di dove tutto ebbe inizio – lo scomodo letto d’ospedale in cui i Lynyrd Skynyrd vennero al mondo, se volete.

“Si tratta dell’eredità dei Lynyrd Skynyrd e di ciò che rappresenta, per noi e per i nostri fan” ha commentato Johnny Van Zant, uno degli unici due membri della band ancora in vita, riferendosi all’alcolico. “Non c’è niente come uscire, suonare un grande spettacolo con Skynyrd, vedere le persone amare questa musica e ora essere in grado di brindare insieme a un bicchiere del nostro Hell House Whisky. È un brindisi allo spirito senza tempo del rock and roll”.

È bene notare che l’Hell House Whisky è di fatto frutto di una collaborazione tra i Lynyrd Skynyrd e Bespoken, produttore a stelle e strisce di whisky artigianale; e che stando a quanto lasciato trapelare, prima di trovare la “formula” adatta all’etichetta dedicata alla rockband, sono state esplorate oltre cinque mila variazioni di distillato. Il risultato finale è una miscela che si distingue per il suo “finale morbido e ricco, che ricorda il sound distintivo dei Lynyrd Skynyrd.

“Siamo onorati di collaborare con Lynyrd Skynyrd alla creazione di Hell House Whisky”, ha dichiarato Peter Iglesias, CEO di Bespoken, in una nota. “Questa partnership è una vera fusione tra il leggendario rock and roll e la visionaria maestria del whisky. Hell House Whisky cattura l’essenza dello spirito indomabile della band; abbiamo creato un whisky audace, senza tempo e indimenticabile proprio come la loro musica”.