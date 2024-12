I migliori panettoni del supermercato? La classifica di Altroconsumo (che boccia Barbieri)

Da queste parti il lievitato natalizio è una cosa seria. Artigianale, o declinato secondo le geometrie più ossessive dell’industria: poco importa, a dire il vero. A svelare la classifica dei migliori panettoni del supermercato ci pensa Altroconsumo: diamoci un’occhiata.

Il test, che ha messo a confronto dodici panettoni venduti comunemente nei supermercati, è stato condotto in due fasi: una prima passata nei rigori del laboratorio, necessaria a individuare eventuali irregolarità nella produzione (muffe, lieviti e via dicendo); e una seconda che consiste nella doverosa prova d’assaggio.

Per l’occasione è stato costruito un doppio banco di giurati: da una parte i pasticceri, dall’altra i consumatori (oltre 150); tutti chiamati a giudicare sapore, profumo, aspetto e consistenza dei lievitati presi in esame. Nella classifica finale non mancano le sorprese. Come il risultato del panettone di casa Motta firmato da Bruno Barbieri.

Vincitori e perdenti nella classifica di Altroconsumo

Partiamo dal podio, dunque. Medaglia d’oro al classico Coop, che brilla anche e soprattutto per il suo ottimo rapporto qualità prezzo (6,19 euro, a essere ben precisi; con punteggio complessivo di 67). Seguono a distanza di sicurezza il lievitato di casa Le Tre Marie (65 punti), il ricetta classica di Balocco (65), il Paluani (64) e il Maina (64).

Il panettone firmato da Barbieri scivola alla sesta posizione complessiva con un punteggio di 64 punti. La nostra recensione ne aveva preso in esame prezzo, lista ingredienti e note di degustazione; mentre la valutazione della doppia giuria è nitidamente negativo: non è piaciuto l’aspetto, il sapore e la consistenza; e il prezzo medio in grassetto (15,18 euro: il più caro tra i panettoni presi in esame) non ha di certo aiutato.

A chiudere i gradini più bassi della classifica troviamo i panettoni Giovanni Cova & Co (62 punti, con un prezzo medio che gli permette di rivaleggiare con Barbieri e il Tre Marie), il classico di Bauli (60 punti), e infine il Duca Moscati di Eurospin (57 punti; ma con il prezzo medio nettamente più basso della classifica: 4,29 euro) e il Conad (56 punti).