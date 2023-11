I Nas nelle mense italiane: una su quattro è irregolare

di Luca Venturino 15 Novembre 2023

La lista delle insufficienze è lunga, ma di fatto i protagonisti sono i soliti sospetti: si parla di alimenti conservati male, di igiene scarsa o del tutto insufficiente nei locali dove tali alimenti vengono preparati, di presenza di umidità, muffa e insetti infestanti e perfino di escrementi di roditori. Questo, in poche pennellate, è il bilancio dell’ampia rete di controlli che il Comando Carabinieri per la tutela della salute – o Nas per gli amici – ha abbassato sulle mense delle scuole italiane e sulle imprese di ristorazione e catering che, di fatto, si occupano di gestirle.

Controlli nelle mense italiane: il rapporto dei Nas

Come di consueto quando si tratta di valutare le operazioni di questo genere, è utile cominciare con il dare un’occhiata alla dimensione affidabile dei numeri. Stando a quanto lasciato trapelare dai rapporti redatti dai Nas impegnati nella operazione di cui sopra, le verifiche si sono svolte nell’arco temporale dell’ultimo mese e sono andate a coinvolgere un totale di circa mille aziende di ristorazione collettiva che, come accennato nelle righe precedenti, si occupano nello specifico della gestione delle mense presso gli istituti scolastici.

Le analisi degli agenti delle forze dell’ordine hanno evidenziato irregolarità di vario genere in 257 delle ditte prese in esame – un numero che di fatto equivale al 27 per cento del totale, o se preferite poco più di un quarto. Numerose ma non necessariamente sorprendenti, come abbiamo anticipato in apertura di articolo, le insufficienze rilevate; la cui maggior parte è di fatto riconducibile al più ampio gruppo delle irregolarità di matrice igienico sanitaria.

Una volta terminati i rapporti, gli agenti del Nas hanno ritenuto opportuno sequestrare un totale di tredici cucine normalmente adibite alla preparazione di pasti per le mense a causa di rilevanti carenze igienico sanitarie e strutturali; sottoscritto ben 361 violazioni di ordine penale e amministrativo e infine irrogato delle sanzioni pecuniarie per un valore complessivo di 192 mila euro.

Stando a quanto riportato dai testi dei verbali, le sanzioni pecuniarie appena citate sarebbero state contestate “a causa di violazioni nella gestione e conservazione degli alimenti e nelle condizioni d’igiene nei locali di preparazione dei pasti, nella mancata rispondenza in qualità e quantità ai requisiti prestabiliti dai capitolati d’appalto”.

Al di là dei risultati dei controlli dei Nas, è infine bene notare che le mense scolastiche stanno anche affrontando problemi di partecipazione: secondo una recente indagine, infatti, circa un terzo dei bambini che usufruiscono del servizio si rifiuta di mangiare a prescindere ciò che gli viene proposto.