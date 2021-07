I no-vax lanciano il boicottaggio all’Heineken per uno spot

La notte è giovane. La notte è dei vaccinati. Lo dice Heineken in un suo nuovo spot, e subito parte la reazione dei no-vax, che addirittura lanciano su Twitter l’hashtag #BoycottHeineken: hashtag che per un po’ resta addirittura in trending topic. Lo spot è divertente e lunghetto, senza parole: si sente solo un famosissimo pezzo dance in sottofondo, e si vedono gli avventori di una discoteca in abiti stravaganti e festaioli. Dopo un po’ però ci si accorge che si tratta sempre di anziani, in buffi atteggiamenti e che alla fine si tuffano in mare di notte. Il contrasto tra il claim iniziale “The night is young” e il soggetto dello spot rivela il suo motivo solo alla fine, quando si aggiunge “The night belongs to the vaccinate”: solo chi si vaccina invecchia, insomma.

Ma la cosa non piace ai no-vax, sempre più agguerriti. Tanto da lanciare un hashtag che entra in quelli più usati, e confonde gli utenti che non ne sapevano nulla. Come questa , che dice in sostanza: tra i tanti motivi che ci sarebbero per prendersela con una multinazionale, proprio l’unico sbagliato dovevate scegliere? [Fonte: Agrifoodtoday]