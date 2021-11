I prezzi del cibo di ottobre sono stati i più alti degli ultimi 10 anni

di Luca Venturino 5 Novembre 2021

I prezzi del cibo aumentano per il terzo mese consecutivo, raggiungendo così il livello più alto degli ultimi dieci anni: a sottolinearlo è l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (o, più semplicemente, Fao).

Il picco, secondo le analisi, appare legato al susseguirsi dei rincari per i cereali, il cui mercato è rimasto danneggiato dai raccolti ridotti in paesi come Canada, Russia e Stati Uniti; e per gli oli vegetali come l’olio di palma, il cui prezzo è aumentato del 9,6% solo nell’ultimo mese. L’aumento del costo del cibo ha chiaramente conseguenze su tutto il mondo, ma in particolar modo colpisce i Paesi più fragili e vicini al terribile prospetto di una crisi alimentare. In Sudan, ad esempio, vige lo stato di emergenza in diverse regioni a causa delle proteste dovute al prezzo del cibo, mentre in Afghanistan il governo talebano ha cominciato a offrire del grano in cambio di manodopera.