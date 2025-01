I robot bartender sono i protagonisti della più importante fiera tecnologia al mondo

Il CES 2025, e lo specifichiamo per i nostri lettori meno nerdacchioni, è la più importante fiera tecnologica per i consumatori al mondo. Si parla di intelligenza artificiale, di auto elettriche, di caricabatterie superveloci che sembrano tostapane, di cani robot e chissà che altro. A noialtri, golosi prima ancora che curiosi, ha però colpito in particolare un robot bartender.

Per carità: parlare di robot in cucina, per usare un’espressione volutamente generalista, non è certo una novità. In Corea del Sud c’è chi ha risolto la carenza di camerieri sostituendo buoni pasto con insalate di cibernetica, ed Elon Musk ha recentemente presentato, tra meraviglia e inquietudine, robot in grado di conversare e servire da bere.

C’è però chi ha ipotizzato che gli Optimus, ossia i robot di casa Tesla di cui sopra, fossero telecomandati da remoto, e che le loro capacità siano ben più limitate di quello che Musk voglia fare credere. Ecco, non è questo il caso di ADAM, il barista cibernetico creato dalla Richtech Robotics, che negli ultimi giorni ha stupito tutti gli ospiti del CES.

Ok, ma che cosa sa fare?

Un po’ di tutto, a dire il vero. Chiaro, fintantoché si rimane nel reame di ciò che sta dietro al bancone. Adam è dotato di braccia robotiche costituite da più componenti fissate su cerniere giroscopiche che gli permettono di agire con precisione ma anche e soprattutto agilità, e se ne serve per preparare caffè, drink, cocktail e poi lavare, pulire e ordinare la sua postazione di lavoro.

ADAM può anche chiacchierare, anche se al momento il suo dialogo pare rigido come acciaio. “Sono ADAM, il tuo amichevole robot barista. Sapevi che posso preparare più di 50 tipi di bevande?”. Per l’appunto. Il nostro protagonista utilizza anche un software di riconoscimento facciale che gli permette di riconoscere i clienti, e un protocollo di intelligenza artificiale che gli consente di creare nuove ricette. La speranza è che non siano sulla stessa nota del “metti un po’ di colla sulla pizza per tenere ferma la mozzerella”.

“Può essere impiegato in praticamente ogni tipo di applicazione per la preparazione di bevande” ha spiegato Phil Zheng, Chief Operating Officer di Richtech Robotics, durante una dimostrazione. “E qui lo vedete riempire il ghiaccio, sciacquare le tazze, prendere il latte, poi preparare il caffè e quindi fare, in questo caso, un latte macchiato alla nocciola schiumoso”.