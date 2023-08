I salumi della Cesare Fiorucci Spa sono stati acquisiti da Navigator Group e White Park Capital

di Manuela Chimera 3 Agosto 2023

Neanche la calura estiva ferma lo shopping delle grandi aziende. In questo caso sono i salumi della Cesare Fiorucci Spa che sono stati acquisiti da Navigator Group e White Park Capital. O più precisamente: la multinazionale messicana Sigma Alimentos S.A., che deteneva tutte le quote di mercato dei salumi Fiorucci, ha venduto il 100% della Società Cesare Fiorucci Spa ai gruppi Navigator Group e White Park Capital.

Cambio di mano per i salumi della Cesare Fiorucci

Se ve lo state chiedendo, Navigator Group è un gruppo industriale diversificato che si occupa soprattutto di acquisire aziende europee in modo da migliorare la loro redditività e fornire loro un futuro un po’ più sul lungo termine. Con sede a Dusseldorf, NAvigator Group vanta un portfolio con diverse aziende dislocate in Germania, Francia, Svizzera e Svezia.

White Park Capital, invece, è un gruppo industriale che ha sede a Dublino e che si è specializzato nel riorganizzare e rilanciare i rami d’azienda.

Grazie a questa acquisizione, i nuovi soci di Fiorucci hanno l’intenzione di rilanciare sia la distribuzione che l’offerta dei prodotti di questo storico marchio di salumi italiano. E questo sia in Italia che all’estero. Ovviamente il tutto sarà realizzato grazie a un piano di investimenti e al rilancio sul lungo periodo.

L’obiettivo finale è quello di ridare a questo storico marchio (è in attività da 170 anni in fin dei conti) livelli di redditività e crescita che ben si coniughino con il suo potenziale.

Il piano di rilancio prevede prima una necessaria fase di riorganizzazione. Finita questa, inizierà la fase di crescita vera e propria, quella che sarà supportata da importanti investimenti. Il che tradotto vuol dire che la Cesare Fiorucci Spa verrà ricapitalizzata con notevoli risorse finanziarie.

Claudio Rustioni, l’Amministratore Delegato di Fiorucci Spa, ha spiegato che la Cesare Fiorucci è riuscita a combinare in maniera meravigliosa la tradizione e l’innovazione, diventando così un marchio iconico in Italia. Per questo motivo è adesso un onore poter contribuire con la sua sperienza al successo continuativo di Fiorucci.

Dal canto suo Christian Muschick, l’amministratore delegato del Gruppo Navigator, ha ribadito come la Cesare Fiorucci Spa sia un sinonimo dei valori che loro stessi ammirano, quelli della tradizione, della bontà, della gioia di vivere e della qualità. Inoltre questa acquisizione si configura anche come un impegno strategico che ha lo scopo di rafforzare la loro posizione nel settore alimentare.

Infine William Beldford di White Park Capital ha sottolineato come Fiorucci rappresenti “un’attitudine italiana alla vita che può essere trasmessa solo in Italia e dall’Italia al resto del mondo”.