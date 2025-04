I sei nuovi ristoranti italiani entrati in Guida Michelin ad aprile 2025

È arrivato il momento del consueto aggiornamento mensile sul lavoro degli ispettori della guida Michelin. A questo giro sono sei nuovi inserimenti che, pur senza stelle, Bib Gourmand o stelle verdi fanno comunque il loro ingresso tra le segnalazioni della guida, da Milano alla Sicilia. Insegne senza riconoscimenti almeno per ora, chissà se tra queste new entry si nasconde qualche possibile titolare di uno -o più- macaron nel futuro.

La Ristobottega – Reggio Calabria

Una Calabria decisamente al passo coi tempi, che affronta temi gastronomici attuali come frollatura di carni e pesci o fermentazioni, senza mai perdere il carattere regionale, in un locale -come si deduce dal nome- con due anime: una bottega di specialità calabresi, in cui viziarsi in pausa pranzo, e il ristorante vero e proprio che a cena propone una cucina più ricercata.

Casa e Bottega – Dolceacqua (IM)

Un localino in un contesto invidiabile come il suggestivo borgo di Dolceacqua è il regno dello chef Fabrizio Bruno, che gestisce insieme alla moglie Valeria Torchio, responsabile di sala e cantina. Qui la cucina ligure viene proposta con mano contemporanea e grande rigore e ricerca sulle materie prime: pane di Triora, salsiccia di Ceriana, gran pistau, tutti bene in evidenza nel menu.

Funtanin – Cuggiono (MI)

Siamo a una mezz’oretta fuori Milano, a due passi dal Naviglio Grande, dove l’offerta dell’agriturismo Funtanin si declina in diverse strutture: l’azienda agricola, il “giardino Funtanin” che riaprirà con la bella stagione e dedicato alla miscelazione, “Funtanin Stay” con delle camere di recente ristrutturazione e, ovviamente, il ristorante. A cena l’offerta si declina in quattro menu degustazione, uno dedicato alla rivisitazione della tradizione lombarda, uno creativo, uno vegetariano e uno coi classici della casa.

Casa Camperio – Milano

Atmosfera internazionale in pieno centro di Milano (siamo tra Cordusio e Cairoli), in un locale dove la proposta gastronomica è curata da un veterano come Roberto Conti, già stellato nella sua esperienza solista da Trussardi alla Scala, qui in veste di consulenze. La cucina è in equilibrio tra alcuni classici italiani rivisitati in chiave moderna e decisamente gourmet, e tanto Giappone, non solo nell’offerta di crudi e roll.

Brisla – Parma

In pieno centro a Parma, a pochissime centinaia di metri da piazza Garibaldi, un ristorante che cerca di dare una più moderna chiave di lettura alla tradizione parmigiana, con idee e materie prime del territorio ma senza nostalgia.

Al Pilèr – Nicosia (EN)

Tre imprenditori locali che hanno deciso di recuperare un antico palazzo nel centro di Nicosia per proporre la loro personale visione di ospitalità, cucina e valorizzazione dei prodotti dell’isola, anche in un’interessante varietà di pizze. In cucina lo chef Hermes Picone propone una cucina concreta e generosa, prevalentemente di terra, in cui spiccano carni frollate, cotture alla brace e golosi classici come la Mousseline di pollo o il filetto alla Rossini.