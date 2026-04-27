I self service di panini stanno chiudendo per via dei furti, in Italia non arriveranno mai

Avete presente i negozi di Pret à Manger, Greggs, Costa e M&S nel Regno Unito, in cui entri, scegli il tuo panino dalle vetrine riscaldate o refrigerate, la ciotolina con la frutta fresca e lo yogurt, e porti tutto in cassa per pagare? A Londra stanno scomparendo: generano troppi furti.

L’anno scorso i dati ufficiali hanno rivelato che i furti nei negozi in Inghilterra e Galles hanno superato, per la prima volta, il mezzo milione di casi annui. A febbraio 2026, il British Retail Consortium (che rappresenta i rivenditori britannici al dettaglio) ha affermato che bande criminali stanno prendendo di mira i negozi “in modo sistematico”, con 5,5 milioni di episodi di taccheggio rilevati nell’ultimo anno, per un costo stimato per il settore di 400 milioni di sterline. Il problema, oltre ai piccoli furti, sono anche gli episodi di violenza contro il personale addetto alla vendita: sempre l’organizzazione di categoria ha evidenziato che nel 2025 la media è stata di 36 aggressioni all’anno.

Il governo del primo ministro Keir Starmer, per contrastare il fenomeno, ha messo in strada altri 3.000 agenti di polizia di quartiere e ha eliminato un’immunità legislativa per i ladri che rubavano merci per un valore inferiore a 200 sterline. Eppure, evidentemente, non sono misure considerate sufficienti, visto che le catene di panini e snack freschi stanno rivedendo il loro modello di business.

Per quanto riguarda Greggs, ad esempio, il Guardian riporta che i punti vendita di Croydon e Peckham, nel sud di Londra; Whitechapel e Upton Park, nell’est di Londra; e a Birmingham e Wilford, nel Nottinghamshire, stanno tutti testando il nuovo formato di vendita al bancone. E Gregg è solo l’ultima di queste catene a prendere provvedimenti simili: Pret à Manger e Costa, invece, hanno impiegato addetti alla sicurezza privati.

Cosa avverrà nel futuro dei self service di panini?

È una risposta molto complessa da dare: molte di queste catene si identificano con questa tipologia di distribuzione della merce, che libera il cliente da molti impacci e fa sentire tutti noi a nostro agio, liberi di scegliere prendendoci il nostro tempo. La libertà di scelta è il cuore del marketing di queste catene che, in un mercato di cibo industrializzato come quello britannico, propongono un prodotto più fresco e più sano [anche se tutto è sempre relativo].

Probabilmente la soluzione sarà ibrida: le rivendite self service rimarranno nelle aree più ricche e turistiche della città e saranno eliminate nelle periferie.

In Italia è un modello che non è mai realmente arrivato e i motivi sono molteplici. Il primo, e più evidente, è che in molti bar e gastronomie è facile trovare un panino espresso con ingredienti buoni a un costo contenuto. Questo è anche il motivo per cui Pret à Manger e Costa Coffee, uniche tra queste catene ad aver aperto in Italia, lo hanno fatto nei punti nodali a “bassa artigianalità”: stazioni e aeroporti in cui sono sicure di non avere concorrenza.

Comunque il problema dei furti si proporrebbe anche da noi, e questo contribuisce al fatto che – probabilmente . nei centri città in Italia non vedremo mai un business del genere prendere piede. Per certi versi è un peccato perché, a loro modo, un po’ di cultura del mangiar sano questi posti la fanno.