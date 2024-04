I sofficini Findus scompariranno presto dai supermercati (inglesi)

I sofficini di casa Findus are no more: la Young's Seafood, proprietaria del marchio nel Regno Unito, li sostituirà con prodotti di altri brand.

Amanti della proverbiale soluzione salvacena, prigionieri dell’orologio e disorganizzati cronici d’Oltremanica, tremate – i sofficini di casa Findus stanno per sparire dagli scaffali dei supermercati inglesi, chiudendo una carriera lunga un intero cinquantennio. Toni troppo catastrofici? Beh, immaginiamo di sì: a onore del vero l’intera vicenda potrebbe comodamente essere riassunta in una semplice – ma mai banale – questione di nomi. O di marchi, si dovrebbe dire.

Stando a quanto lasciato trapelare dai colleghi di The Grocer, rivista in lingua inglese specializzata, come suggerisce il nome, nel mondo della grande distribuzione organizzata, la società Young’s Seafood – che, è bene notarlo, è di fatto la proprietaria del marchio Findus nel contesto del Regno Unito – smetterà di utilizzare nome e marchio dell’ormai iconico capitano “a partire da questa primavera”.

Morto un capitano se ne fa un altro: il caso Findus

Sono purtroppo pochi, a onore del vero, i dettagli temporali o più prettamente logistici – al momento, come abbiamo appena accennato nelle righe precedenti, l’orizzonte proposto da The Grocer si limita a un piuttosto vago “a partire da questa primavera”. La decisione, al di là di questa mancanza di informazioni più o meno dettagliata, è tuttavia da intendersi come definitiva – tant’è che, stando a quanto lasciato trapelare, sul “molo” c’è già un nuovo capitano pronto a prendere sotto la propria guida barca e timone e sofficini.

I Findus Crispy Pancakes – o i sofficini, per l’appunto – verranno infatti sostituiti con un prodotto simile ma sotto un nuovo marchio, Original Pancake Co. Il resto della gamma di piatti surgelati di casa Findus – come i famosi bastoncini, tanto per intenderci – verrà invece rilanciato con un altro brand ancora, e cioè Chef’s Classics.

Vale la pena notare che la casa madre – Young’s Seafood, come già anticipato – non ha voluto rilasciare alcun commento a corredo della decisione, ma che la stessa ha già di fatto registrato i marchi di Original Pancake Co e Chef’s Classics presso l’Ufficio per la proprietà intellettuale. Il dado è tratto, in altre parole.

I colleghi di The Grocer, nel riproporre una breve ma precisa cronologia della carriera di Findus in quel d’Oltremanica, ha ricordato che le attività europee del marchio erano state acquistate lo scorso anno dalla Nomad Holdings per un investimento pari a 500 milioni di sterline. I diritti sul brand furono dunque trasferiti a Nomad in seguito all’accordo, ma al momento non è ancora chiaro se la NH abbia intenzione di introdurre nuovi prodotti nel Regno Unito.