I vini della famiglia Trump non sono piaciuti al New York Times

Donald Trump non si è mai distinto per il suo approccio gourmet al cibo, ormai lo sappiamo, e non è che col vino la situazione sia migliore.

Il Presidente degli Stati Uniti è un accanito consumatore di Coca-Cola, rigorosamente diet, e sostiene di non aver mai toccato una bevanda alcolica in vita sua, eppure esiste una cantina vinicola a suo nome, che è stata da poco visitata da Eric Asimov, critico enologico del New York Times.

Come potrete immaginare non è andata benissimo, ma il racconto di Asimov tratteggia comunque un’esperienza peculiare.

La Trump Winery

Chiariamo subito una cosa. La Trump Winery porta l’ingombrante cognome ma, come specificato anche sul sito dell’azienda “non è gestita né di proprietà di Donald J. Trump né di suoi soci”: l’azienda agricola è infatti di Eric Trump, terzogenito del presidente.

Nonostante si mettano le mani avanti però, in questa vigna della Virginia, la più grande dello stato coi suoi 100 ettari vitati su una superficie totale di più di 520, si respira una inconfondibile atmosfera MAGA, a partire dalle centinaia di bandiere americane che sventolano orgogliose per più di un miglio della strada che conduce alla winery.

Asimov stesso ammette che l’ambiente è molto più elegante e minimale rispetto al ben più pacchiano stile a cui “The Donald” ci ha abituati, ma nonostante questo i riferimenti non mancano: ci sono tutti i gadget del “Make America Great Again” nel negozio di souvenir, e anche le confezioni regalo dello spumante riserva presidenziale ostenta un prezzo di 245.47 dollari, chiaro cenno al quarantacinquesimo e quarantasettesimo mandato.

La degustazione

I produttori di vino negli States, si sa, sono ben attrezzati per il turismo enogastronomico, e la Trump Winery non è certo da meno: le opzioni sono molte, si può scegliere tra la degustazione al ristorante per degli abbinamenti gastronomici, a prezzi sorprendentemente economici rispetto agli stessi piatti serviti nella Trump Tower, o in un’area apposita dove ordinare dei percorsi degustazione da quattro vini, a 25 dollari per i “Featured” e 30 per i “Reserved”.

La vera delusione per Asimov però arriva al momento dell’assaggio: dopo un’apprezzata bollicina 100% Chardonnay (da 39,99 dollari alla bottiglia), il Pinot Nero si è rivelato troppo dolce, a un prezzo di 20 dollari superiore. Il Viognier 2023 è stato definito “stucchevole”, mentre lo Chardonnay riserva 2022 una “versione totalmente credibile di un noioso e legnoso Chardonnay americano”. Meglio il rosé a base Merlot e un taglio bordolese di cui il critico del NYT ha apprezzato la facilità di bevuta.

Con l’aumento delle pretese (e dei prezzi, siamo sui 79,99 dollari a bottiglia), non aumentano proporzionalmente le emozioni: un’altro uvaggio stile Bordeaux passato in botte rivela “più apparenza che sostanza”, e un Ice Wine è sbilanciato sulla dolcezza.

Vini che, nel giudizio di Asimov, non si distinguono dalle dozzine di prodotti simili offerti dalle cantine mainstream, cosa che però non sembra affatto turbare i visitatori, che sono probabilmente lì per tutt’altro motivo.