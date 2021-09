Iga Beer Challenge: nasce il concorso dedicato alle Italian Grape Ale

IGA Beer Challenge è il primo concorso internazionale dedicato allo "stile di birra" italiano, caratterizzato dall'uva tra gli ingredienti. Come si partecipa e come funziona.

di Dissapore 4 Settembre 2021

Le Italian Grape Ale, trait d’union tra la birra e il vino, unico “stile italiano” codificato dall’organismo internazionale brassicolo (il BJCP), ha finalmente un suo concorso dedicato, per mettere a confronto nonché valorizzare quella che è con tutta probabilità la birra artigianale Made In Italy con più potenziale.

Non per sbaglio si volgerà a Torino, città che nella birra trova una sua storicità e per il vino è un riferimento, presso la sede dell’Associazione Piazza dei Mestieri, promosso dal progetto “IGA – Quando la Birra incontra l’Uva” e dedicato appunto alle produzioni brassicole accomunate dalla particolarità di avere l’uva, come elemento caratterizzante, tra gli ingredienti.

Le modalità saranno le stesse dei principali contest brassicoli nazionali e internazionali: le categorie per la prima edizione saranno 4 e le birre iscritte verranno valutate da una giuria internazionale di esperti, tra i quali ci sarà anche una storica collaboratrice di Dissapore, Stefania Pompele. Per ogni categoria verranno premiate le prime tre posizioni (oro, argento e bronzo), verrà pubblicata la classifica delle cinque migliori birre e saranno assegnate eventuali menzioni speciali.

Il regolamento ed il form d’iscrizione sono online.

Un premio che è il cuore e il motore di Grape Ale, progetto ambizioso che nasce con l’intento di promuovere il Made in Italy attraverso le eccellenze di uno stile birrario in grado di raccontare il territorio nel bicchiere, attingendo ad un patrimonio unico di vitigni che sono già protagonisti nel panorama internazionale attraverso la realizzazione di una piattaforma che comprende la mappatura sempre aggiornata delle IGA, e delle realtà che le producono, oltre ad un vero e proprio progetto editoriale volto a far conoscere, sia agli appassionati che ai consumatori occasionali, tutte le novità e gli sviluppi legati a queste particolari produzioni brassicole grazie a rubriche, articoli ed interviste a cura dello staff e di esperti dei settori brassicolo e vitivinicolo con sconfinamenti anche nel mondo della ristorazione e del turismo enogastronomico.

Il concorso internazionale IGA Beer Challenge è organizzato da Associazione FoodAround, My Personal Beer Corner e Cronache di Birra, con la partecipazione di Vini Buoni d’Italia.

Le birre che avranno ottenuto un riconoscimento saranno premiate nel corso di un evento pubblico che si terrà il giorno sabato 13 novembre 2021 presso l’Azienda GAI macchine imbottigliatrici di Ceresole d’Alba (CN).