Iginio Massari a capo della scissione dei pasticcieri fonda una nuova associazione

di Marco Locatelli 15 Marzo 2022

Dopo aver abbandonato l’Ampi (Associazione Maestri Pasticcieri Italiani) circa un anno fa, Iginio Massari lancia la sua associazione: APEI, l’Associazione Ambasciatori Pasticceri dell’Eccellenza Italiana, di cui sarà presidente.

La nuova associazione è stata presentata in occasione del SIGEP, il salone internazionale di Rimini dedicato a gelateria, pasticceria e panificazione.

Insieme a Massari altri 48 grandi nomi della pasticceria italiana (ma anche della cioccolateria, della gelateria, delle lievitazione dolce e dell’imprenditoria), tra questi: Chicco Cerea, Domenicao Di Clemente, Gino Fabbri, Fabrizio Galla, Loretta Fanella, Davide Malizia, Marco Pedron, Guido Castagna, Marta Boccanera, Felice Venanzi e Achille Zoia.

“Crediamo molto in questo progetto – fa sapere Massari- perché sentivamo da tempo la necessità di poter tutelare e istituzionalizzare il nostro settore che negli ultimi anni ha vissuto momenti non facili. Oggi crediamo ancor di più nella necessità di scommettere sul tema della formazione che per noi, e non soltanto, è diventata fondamentale. Le sfide sono molteplici, ma da ora siamo certi che con questa realtà potremo vincerle tutte”.

“È un piacere essere presenti oggi a fianco del meglio della pasticceria italiana perché il nostro Paese ha bisogno di autorevoli artigiani in grado di rappresentare le eccellenze dentro e fuori i nostri confini – aggiunge il viceministro dello Sviluppo Economico, Alessandra Todde -. La mia presenza in qualità di istituzione e di appassionata di questo stupendo settore vuole sottolineare come sia necessario fare sempre più sinergia tra il pubblico e il privato per promuovere e tutelare la filiera agroalimentare italiana che è un patrimonio che tutto il mondo ci invidia”.