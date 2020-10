Iginio Massari cerca pasticcieri a Brescia

Il popolare pasticciere e personaggio televisivo Iginio Massari cerca nuovi collaboratori a Brescia e dintorni.

La richiesta di Massari è arrivata dai suoi account social ufficiali, dove, in pochissimo tempo, condivisioni e commenti si sono moltiplicati.

“Cerchiamo urgentemente pasticcieri residenti a Brescia e dintorni – si legge nell’inserzione su Facebook e Instagram -. Richieste: esperienza di almeno 4 anni, forte orientamento alla qualità, fine manualità, capacità di lavorare all’interno di un team, capacità di apprendere in maniera veloce. I candidati in possesso dei requisiti richiesti sono pregati di inviare il proprio curriculum vitae all’indirizzo di posta elettronica hr@iginiomassari.it”.

Insomma, un’occasione decisamente ghiotta questa offerta di lavoro. In tutti i sensi.

“Prevedendo di non poter rispondere a tutti – si legge nel post -, ringraziamo fin d’ora Coloro che invieranno la propria candidatura; saranno convocati per un colloquio conoscitivo i candidati ritenuti maggiormente in linea con il profilo descritto nell’annuncio”.