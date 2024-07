Iginio Massari ha premiato Gigi D’Alessio e fatichiamo a capirci qualcosa

Iginio Massari, Gigi D'Alessio e un babà scioglilingua entrano in una stanza... non è una barzelletta bensì il contesto nel quale il Maestro ha premiato ufficialmente il cantautore.

Non abbiamo capito come né il perché esattamene, ma Iginio Massari ha conferito un premio a Gigi d’Alessio e c’è qualcosa che ci sfugge. Facciamo un passo indietro. Dal 2018, ad Avella in provincia di Avellino, si svolge annualmente il Premio Artis Suavitas: l’associazione ha l’obiettivo di favorire la valorizzazione e la promozione culturale, sociale, turistica e ricreativa, imprenditoriale del nostro Paese. Il Maestro fa parte del “comitato scientifico” che seleziona i destinatari del premio. Se vi suona familiare, tranquilli: è un déjà vu anche per noi.

La quinta edizione di Artis Suavitas ha elargito molti onori (ovvero, il premio7scultura Albero della Cultura) a personaggi di spicco italiani: Malika Ayane, Roberto Giacobbo, The Jackal, Linton Johnson, Giovanni Liccardo, Mogol, Lorenzo Quinn, Liliana Segre (protagonista, ancora una volta, dei siparietti con chef Rubio), Valentina Vignali, Mario Zanetti. Ultimo ma non per importanza, come anticipato, il cantante Gigi D’Alessio. Di mezzo, c’è anche un babà.

Massari, D’Alessio, e il babà “scioglilingua”

Sembra una barzelletta e non possiamo (o meglio, non riusciamo. O non vogliamo?) escludere che lo sia. Iginio Massari si trova nella stessa posizione che dovrebbe ricoprire nel contesto della Legge Massari (è il déjà vu di cui ho fatto cenno), ma a questo giro siamo ad Avellino per il premio annuale di Ars Suavitas. tanti volti premiati e conosciuti, tra cui quello del cantautore partenopeo che fa nevicare durante le domeniche d’agosto.

Non è l’unico della categoria “arte musica” a essere convocato: accanto a lui Ayane e il paroliere di Battisti, Mogol. Le ragioni ce le spiega Massari: “un evento in grado di valorizzare i migliori interpreti dell’italianità, nonché ambasciatori del sapere e del saper fare nel mondo“. Perfetto, fin qui tutto chiaro. Quello che non capiamo è la frase con cui Iginio Massari premia D’Alessio. Un capolavoro sibillino: “Con un buon babà fai lo scioglilingua e le tue parole volano in cielo“. Parole che, lette con l’inconfondibile voce del pasticciere, sono davvero uno spettacolo che ricorda davvero i suoi “babà lezzeri cooome una niuvola”. Cosa significano? A cosa si riferisce? Che dite, la mandiamo come rebus a la Settimana Enigmistica? Quindi, che dire, siamo contenti per Gigi D’Alessio, nulla da dire sul premio conferitogli, ma rimaniamo senza risposte.