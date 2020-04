Iginio Massari: Mara Venier a Domenica In dice di non conoscerlo

Iginio Massari chi? È decisamente un epic fail quello fatto da Mara Venier durante la scorsa puntata di Domenica In, quando la celebre conduttrice s’è totalmente scordata del pasticcere più famoso d’Italia. “Gino?”, “Luigino?” ha detto Mara Venier snocciolando un po’ di nomi. No no, Mara, Iginio, quello che vende la colomba più buona dell’universo, ma quest’anno ci ha fatto pure il regalo di farcela trovare a prezzo discount.

Niente, Mara Venier giura di non sapere di chi si sta parlando. Succede nel più longevo programma televisivo della domenica, da sempre contenitore più o meno di qualsiasi genere di intrattenimento formato famiglia. A tirare in ballo il super pasticcere italiano è il cantante Francesco Renga, in collegamento con la Venier. Lui, l’ultima volta che si erano visti in trasmissione, le aveva portato un dolce di un pasticcere di Brescia.

E facciamo pure il nome di questo pasticciere di Brescia che, poretto, sarà pure chiuso, dice zia Mara. “Be’, è Iginio Massari”, dice Renga. Chi? Replica Mara Venier, snocciolando nomi a caso, nell’improbabile tentativo di azzeccare “Iginio”. Il pasticcere più famoso di tutta Europa, se non del mondo, le dice Renga, forse esagerando un tantino. “Ah. Non lo conosco”, ammette candidamente lei. “Ma quando sarà tutto finito mi ci porti?”.

Sperando di non trovarsi vis a vis con Iginio, quando succederà: potrebbe essere un tantino imbarazzante.