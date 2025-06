Iginio Massari porta la sua pasticceria nelle aree di servizio

Da primavera 2026 potremo trovare la pasticceria di Massari in aree di servizio, aeroporti e centri commerciali, grazie alla partnership con Areas-MyChef

Il marchio Iginio Massari Alta Pasticceria è destinato a diventare sempre più diffuso e abituale per i consumatori: il “maestro dei maestri” ha infatti siglato una partnership con Areas-MyChef, realtà tra le più importanti nel settore travel retail, e il piano prevede un’espansione decisamente ambiziosa.

Oltre alle stazioni di servizio sulla rete autostradale e i punti vendita negli aeroporti e nelle grandi stazioni ferroviarie, il gruppo punta a raggiungere anche centri città, grandi magazzini, e centri commerciali in Italia e all’estero, e i primi negozi nati da questa collaborazione vedranno la luce nella primavera del 2026.

Massari e MyChef

Il marchio del pasticcere più famoso d’Italia va quindi ad unirsi, con tutte le distinzioni del caso e in un format ancora tutto da scoprire, al già nutrito gruppo di brand di cui Areas si occupa, che siano di proprietà, in partnership o franchising: si va dai ristoranti negli aeroporti di Antonino Cannavacciuolo, al collega Rinaldini, a grandi realtà come McDonald’s o Rossopomodoro.

Iginio e Debora Massari parlano da amministratori: “il travel retail rappresenta per noi un’opportunità strategica fondamentale per accrescere la visibilità internazionale del brand Iginio Massari Alta Pasticceria, rispondere alla forte richiesta dei nostri clienti e intercettare importanti volumi di vendita”.

Continuano i due: “siamo entusiasti di questa partnership con Areas My Chef, un’azienda che ha dimostrato una straordinaria capacità, competenza e una vera passione per i nostri prodotti di alta pasticceria. Lavoriamo per realizzare le prime due aperture entro la prossima primavera. Crediamo fortemente che questa collaborazione porterà grandi soddisfazioni e permetterà a sempre più persone di apprezzare la nostra eccellenza”.

Ad occuparsi dello sviluppo dei futuri locali di Massari è FRetail, storica collaboratrice di Areas, per cui ha concretizzato progetti come “Antonino”, Gelato & Macaron di Roberto Rinaldini, 180 grammi pizza e Stortellini.

Così Sergio Castelli, ceo di Areas MyChef per Italia e Germania, inquadra il progetto nella proposta del gruppo: “questo accordo rappresenta per Areas MyChef l’ennesima nuova frontiera del travel food: un’offerta premium, riconoscibile e pensata per valorizzare ogni momento del viaggio attraverso il gusto, la bellezza e la tradizione della pasticceria italiana”.