IKEA ha davvero lanciato delle polpette “grosse come un tacchino”

La pausa pranzo da IKEA non è mai stata così abbondante: il marchio svedese ha lanciato delle maxi polpette "grosse come un tacchino".

Si può dire davvero di avere passato un pomeriggio – perché diciamoci la verità: il proverbiale “giro” finisce sempre per allungarsi fino all’ora di cena – all’IKEA senza avere mangiato le sue famose polpette? E se non le avete mai provate – ma veramente? – non c’è periodo migliore di questo: il colosso svedese ha appena annunciato il lancio di polpette giganti, “grosse come un tacchino”.

Ok, ci tocca frenare fin da qui il vostro entusiasmo – le maxi polpettone IKEA faranno il loro debutto solo ed esclusivamente al di là della Manica, nei punti vendita del marchio svedese del Regno Unito. Ma su con la vita, e sforziamoci di vedere il bicchiere mezzo pieno: perché non organizzare una vacanza natalizia in Inghilterra, e approfittarne per giretto negli store IKEA locali? Vero, passare le ferie tra mobilio e accessori per la casa non è il massimo, ma d’altro canto non è già quello che vi capita ogni maledetta domenica?

IKEA e le polpette giganti

L’annuncio delle maxi polpette arriva direttamente dai canali social di IKEA. “Sono grandi. Sono gustose” si legge nella didascalia. “È un vero e proprio spettacolo di Natale. Vi presentiamo le polpette IKEA in formato tacchino”. Parole che, naturalmente, sono accompagnate da un breve video con il nostro obelisco di carne svedese condito sulle note di una scala di piano. Molto romantico.

Non possiamo, per ovvi motivi, confermarvi che le maxi polpette in questione siano effettivamente delle dimensioni di un tacchino come sostiene il social media manager di IKEA; ma a un primo sguardo questa enorme sfera proteica ci ricorda un po’ uno dei quei massi fatti correre da trappole nascoste nei film di Indiana Jones. I nostri lettori più attenti potrebbero invece pensare che si tratti di polpette di mammut: non possiamo né negare né confermare.

Non mancheranno, come di consueto, le salse di accompagnamento tradizionalmente servite insieme ai “colleghi” di dimensioni normali; e stando a quanto lasciato trapelare le maxi polpette verranno servite insieme a una comoda scatola, che vi permetterà di portarla a casa per scaldarla e finirla più tardi.

Da quello che sappiamo, inoltre, non sarà possibile schiacciare un pisolino sui letti in esposizione da IKEA dopo averle mangiate – anche se l’abbiocco post pasto sarà praticamente irresistibile, considerando la mole delle nostre protagoniste.

La sezione dedicata ai commenti raccoglie le impressioni dei clienti IKEA, che si dividono in due principali categorie: chi pensa sia una semplice trovata di marketing – “Non pensavo che fosse il primo di aprile”, ha scritto un utente – e chi, invece, non vede l’ora di provarle – “Per favore, ditemi che è tutto vero!”.