Ikea lancia le sue polpette svedesi in versione vegana

A partire da agosto Ikea lancerà una nuova versione delle sue celeberrime polpettine svedesi: quella vegana. Le nuove polpette, assicura il colosso dell’arredamento nordico, avranno consistenza e sapore uguali a quelle tradizionali ma saranno senza carne.

La ricetta infatti prevede un mix di proteine dei piselli gialli, patate, cipolla, crusca d’avena e mela disidratata. Le polpette “VegeTali e Quali” (questo il nome scelto per il nuovo prodotto, ahahah) arriveranno a brevissimo in tutti gli store europei, e mostrano l’interesse anche del mercato mainstream per l’alimentazione meat-free.

La scelta di proporre ai consumatori una versione veg dell’iconico prodotto – spiegano dall’azienda – è soprattutto una scelta etica. Meno carne significa infatti meno emissioni nell’ambiente, e questo è il motivo per cui l’azienda dichiara addirittura la speranza di “vendere meno polpette di carne”. A dirlo è Sharla Halvorson, Health & Sustainability Manager di Ikea Food, nel presentare il nuovo prodotto food della gamma Ikea, che l’azienda dunque si augura vada man mano a sostituire le polpette “tradizionali”. “Oggi ne vendiamo un miliardo all’anno”, ha detto Sharla Halvorson.

“Immaginatevi se riuscissimo a convertire anche solo una parte di queste in polpette vegetali. Sarebbe una differenza davvero tangibile nella nostra impronta climatica”.

