Ikea Taiwan lancia l’Ice Dog, il gelato nel panino

Ikea Taiwan lancia un nuovo dolce estivo, che sta riscuotendo grande successo sui social: si tratta dell’Ice Dog, il gelato nel panino.

Niente di tanto diverso dal classico hot dog, uno dei must della catena di mobili più celebre del mondo insieme alle iconiche polpettine svedesi che tutti almeno una volta abbiamo acquistato: solo che all’interno del pane, al posto del tradizionale wurstel, viene messo il gelato. Tre spruzzate di gelato morbido, disponibile nei gusti vaniglia e cioccolato.

Una novità estiva che per ora viene lanciata solo a Taiwan, ma visto l’entusiasmo con cui è stato accolto, non è da escludere che l’esperimento venga in futuro ripetuto anche altrove. Come da tradizione di Ikea, anche l’Ice Dog viene venduto a un prezzo davvero concorrenziale: circa 25 dollari taiwanesi, l’equivalente più o meno di 85 centesimi di dollaro americano.

Il pubblico sta facendo la fila negli store del paese per assaggiare e postare su Instagram la novità che, francamente, non appare particolarmente invitante dalle immagini. Ma si sa, Ikea in passato ha sempre avuto ragione su questo genere di prodotto, quindi non resta che dare fiducia agli Svedesi e aspettare che l’Ice Dog diventi un must have dell’estate anche qui da noi.

