Il 40% degli italiani porta cane o gatto al ristorante: ma come reagiscono i locali?

Quasi il 40% degli italiani porta o ha già portato il cane, il gatto o l’animale domestico di turno al ristorante. Il dato è eloquente: fetta della popolazione che non può essere ignorata. Ma i locali come reagiscono?

I numeri appartengono a un’indagine realizzata da TheFork in occasione della Giornata Mondiale degli Animali, tenutasi lo scorso 4 ottobre, e come dicevamo parlano chiaro: il 18% degli intervistati considera l’inclusione dell’animale domestico nelle tappe al ristorante un’abitudine frequente, e per il 21% è pratica occasionale. Un decimo del campione, poi, ammette di non aver mai provato ma di avere intenzione di rimediare.

Il lato dei ristoranti

In altre parole parlare di tendenza è quasi improprio: la questione veste i connotati di un’abitudine più o meno consolidata e assolutamente comune. La voce del cliente parla il linguaggio della richiesta: di servizio, di accoglienza, di preparazione. Il mercato risponde a modo suo.

I dati di TheFork dicono che il 75% del campione ha riscontrato “quasi sempre” un’accoglienza positiva nei locali. Può esserci un bias a sporcare il dato, dal momento che “positiva” è un termine che sottintende un certo grado di soggettività: forse più utile, a tal proposito, è prendere in esame il fatto che appena l’1% degli intervistati ha raccontato di essersi imbattutto in situazioni di “chiusura totale”.

I numeri potrebbero far pensare che una forma più o meno basica di accoglienza possa essere data e pretesa come scontata. Il mondo dei servizi e delle offerte è però profondo: il 20% del campione, ad esempio, ha espresso il desiderio di menu specifici e/o personalizzati; e altrettanti hanno indicato come preferenziali le zone dedicate all’interno del ristorante.

Lo sguardo alla piramide delle necessità (o delle richieste, come vedremo) rivela qualche dato interessante. La regina, che nella nostra piramide fa da base, è la ciotola d’acqua (77%), seguita dalla richiesta di staff gentile (44%). Quasi scontato, mh? Il 27% degli intervistati, però, cambia registro: alla lista delle praticità ha aggiunto uno snack omaggio.