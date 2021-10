Squid Game ha il suo filtro su Tik Tok, dedicato alla sfida del biscotto

Dopo il filtro TikTok per il gioco di 1,2,3 Stella in salsa Squid Game, ecco che arriva quello dedicato alla sfida del biscotto.

di Marco Locatelli 5 Ottobre 2021

Grazie alla serie tv di Netflix, Squid Game, i biscotti sudcoreani Dalgona – oggetto di una sfida nello show – sono diventati molto popolari in questi giorni. Su TikTok è persino possibile riproporre il gioco del biscotto con un filtro creato ad hoc.

Chi ha guardato – o sta guardando – la serie tv lo sa: in Squid Game i protagonisti hanno a che fare con un pericoloso gioco a premi che promette ai vincitori, che rischiano la vita, una importante somma di denaro.

Le sfide si ispirano ai giochi dei bambini, come 1,2,3 stella. E così anche il gioco del biscotto: il giocatore deve ritagliare una sagoma predefinita da una pasta friabile, senza sbagliare.

E dopo il filtro TikTok per il gioco di 1,2,3 Stella in salsa Squid Game ecco che arriva quello dedicato alla sfida del biscotto. Grazie al filtro, dunque, gli utenti possono realizzare una clip in cui si cimentano nel ritaglio del biscotto. La particolarità è che il ritaglio va eseguito con il naso. A questo link trovate il filtro.