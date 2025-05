Il BOB FEST, evento che unisce gastronomia e lotta al cancro, torna in Calabria dal 28 al 30 giugno

Squadra che vince non si cambia, recita l’antico adagio. E gli amici del BOB FEST lo sanno bene: l’edizione 2025 – la quinta in assoluto – torna in Calabria, e più precisamente a Roccella Jonica, con la stessa ambizione di sempre – portare avanti il felice matrimonio tra la gastronomia e la lotta contro il cancro.

Coordinate spaziali più o meno già definite, dunque; mentre quelle temporali indicano il fine settimana (più uno) che spazia da sabato 28 a lunedì 30 giugno. Il festival, dicevamo, si terrà suggestiva città di Roccella Jonica, tra il Porto delle Grazie, lo storico Castello Carafa e la panoramica Tenuta Torre Vèdera – una scelta che dà seguito alla volontà di valorizzare ogni angolo del territorio regionale, dal momento che la scorsa edizione si è tenuta presso il Museo e Parco Archeologico Nazionale di Scolacium a Borgia, in provincia di Catanzaro.

Il programma e la ricerca contro il cancro

L’edizione 2025 ospiterà 400 professionisti del mondo enogastronomico provenienti da tutta Italia e dall’estero – chef, pizzaioli, pasticceri, bartender, vignaioli, produttori e aziende e chi più ne ha più ne metta -; e sarà inaugurato con un’evento privato all’interno di Castello Carafa, nel cuore di Roccella. Si tratterà di una serata informale pensata per accogliere gli ospiti e condividere lo spirito della kermesse.

Farà seguito la giornata centrale, domenica 29 giugno, incentrata presso gli spazi di Porto delle Grazie, nel cuore della Riviera dei Gelsomini, trasformato in un grande Food & Culture Village a pochi passi dal mare. Tra le banchine troveranno spazio stand – oltre 400, informa il puntualissimo comunicato stampa -, showcooking, talk & masterclass di vario genere e concerti all’aria aperta.

Tappa finale presso la Tenuta Torre Vèdera, con una cena di gala riservata a 150 ospiti che troveranno un menu firmato da chef, pizzaioli e pastry chef di fama internazionale. Qualche norma operativa, dunque: per la serata del 29 giugno – partenza ore 19 – l’ingresso è di 125 euro, 100 se prevendita; mentre per la cena di lunedì sera – ore 20 – il prezzo è di 250 euro. Denaro, badate bene, che verrà devoluto (a netto delle spese sostenute) alla Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro, beneficiari dell’evento sin dalla prima edizione.

E a proposito di prime edizioni – giunto alla quinta candelina l’evento si è fatto man mano più ricco e ambizioso, con l’appuntamento attuale che vede giungere oltre 400 professionisti del food&beverage, con decine di aggiunte di chef stellati, pizzaioli d’avanguardia, bartender di ricerca, pasticceri e produttori artigianali.