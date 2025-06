Il Bob Fest mette la Calabria al centro del mondo gastronomico: gli ospiti della quinta edizione

Il 28, 29 e 30 giugno torna il Bob Fest, l’evento voluto da Roberto Davanzo e Anna Rotella che ormai da cinque edizioni è riuscito a mettere la Calabria al centro del mondo gastronomico.

Non solo i due sono riusciti, grazie alla loro spettacolare pizzeria “Bob Alchimia a Spicchi” a rendere Montepaone meta di pellegrinaggio gourmet, ma con il loro evento benefico hanno portato centinaia di ospiti internazionali, tra chef stellati, personalità della miscelazione, artigiani ispirati, alla scoperta della regione, nelle varie sedi itineranti in cui si è tenuto il Bob Fest.

Ma quest’anno giocano in casa: la festa infatti si svolgerà nella vicina Roccella Jonica, borgo della Riviera dei Gelsomini, ed avrà il suo cuore nel Porto delle Grazie, mentre la consueta e prestigiosa cena di gala di fine festival si terrà presso la Tenuta Torre Vedera.

E come accade dal 2021, il Fest è occasione di beneficenza, devolvendo parte del ricavato alla Fondazione AIRC, per offrire un aiuto concreto a chi sta affrontando la battaglia contro il cancro: insomma, il Bob Fest è uno degli eventi imperdibili dell’anno gastronomico, e noi di Dissapore non possiamo che essere orgogliosi di farne parte in qualità di media partner.

Il programma del Bob Fest 2025

Tra più di 300 stand, i talk e le interviste con gli ospiti internazionali, dare un programma dettagliato di tutte le attività è quasi impossibile, ma proveremo a darvi un’idea del respiro internazionale di questo evento dando un’occhiata al parterre de rois radunato quest’anno a Roccella Jonica.

Ci sarà Albert Adrià, rivoluzionario della cucina moderna insieme al fratello Ferran al leggendario elBulli; Andoni Luis Anduriz, chef del Mugaritz di San Sebastian, che da anni mette in discussione i confini della gastronomia; Vaughan Mabee, volto della rinascita culinaria neozelandese; Tala Bashmi, vincitrice dello Chef’s Choice Awards della 50 Best come miglior chef donna del Medio Oriente e Nord Africa; Gabriele Bonci, su cui ci risparmieremo le presentazioni; Floriano Pellegrino, audace mente di Bros; Belu Melamed pasticcera che sta ridefinendo la scena argentina; Francesco Martucci, da molti salutato come il miglior pizzaiolo del mondo; Sara Papa, volto televisivo ed esperta di panificazione e Giacomo Giannotti, deus ex machina di uno dei migliori cocktail bar del pianeta, il Paradiso di Barcellona.

Con certe premesse anche questo Bob Fest si preannuncia un evento imperdibile, facendo della Calabria il fulcro del dibattito gastronomico internazionale: vi aspettiamo.