Il Castello delle Cerimonie: chiude per sempre il programma di Real Time

Dite addio a Il Castello delle Cerimonie: il noto programma di Real Time (un tempo Il Boss delle Cerimonie quando Don Antonio era ancora in vita) chiuderà per sempre i battenti. Ma attenzione: è solo il format televisivo che finisce, l’Hotel La Sonrisa continuerà la sua normale attività di ristorazione.

Real Time non ha fatto sapere il motivo esatto per cui il programma Il Castello delle cerimonie non andrà più in onda, ma è stato ipotizzato che la chiusura possa essere dipesa dal fatto che l’emergenza Coronavirus ha annullato parecchi matrimoni e feste a causa dell’impossibilità di mantenere il distanziamento sociale.

Detto questo, però, in realtà è solo il programma televisivo che finisce: l’Hotel La Sonrisa continuerà a ospitare matrimoni, feste, pranzi e cene come in precedenza, rispettando tutte le misure previste anti diffusione Coronavirus. L’unica differenza è che le coppiette felici, i cresimandi o i festeggiati dei compleanni non finiranno più sul piccolo schermo.

Donna Imma Polese continuerà così l’attività del padre Don Antonio, ma a telecamere spente. Ovviamente anche l’Hotel La Sonrisa di Sant’Antonio Abate (NA) è stato chiuso durante il periodo del lockdown, ma sia il sito che le prenotazioni sono ormai riprese, pur se con le limitazioni del caso legate alla pandemia da Covid-19.