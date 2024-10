Il Como offre una birra a tutti i tifosi del Napoli

Si tratta di quel tipo di aneddoto che tra una decina di anni verrà ripescato dalla pagina nostalgico-calcistica di turno (perché è chiaro: non esiste pagina calcistica che non sia saccentemente nostalgica); o magari inserito in qualche domanda di qualche quiz televisivo a premi. La vicenda è semplice: il Como Calcio ha deciso di offrire una birra a tutti i tifosi del Napoli. Ma come mai?

L’annuncio, come di consueto di questi tempi, è arrivato attraverso la scintillante vetrina dei social. Scrive il social media manager lariano: “Il Como 1907 è felice di annunciare che offrirà una birra a ogni tifoso del Napoli in trasferta in occasione del ritorno allo Stadio Giuseppe Sinigaglia nel febbraio 2025″. Le promesse, si sa, vanno mantenute. Specie quelle che finiscono su internet, e in poche ore raccolgono migliaia di commenti e mi piace.

La partita sul campo e quella fuori

Napoli – Como si è giocata venerdì 4 ottobre, ed è terminata 3 a 1 per i partenopei. La gara, al di là del risultato, è stata divertente; ma quel che ci interessa è anche e soprattutto quel che è successo tra le due tifoserie. Difficile dire chi o cosa abbia innescato le carinerie: quel che è certo è che in seguito al triplice fischio era tutto uno scambiarsi di complimenti, di arrivederci, di in bocca al lupo.

Qualcuno suggerisce che tutto abbia avuto origine da un tifoso comasco, che ha commentato un post della pagina Instagram del Napoli raccontando la sua meravigliosa esperienza in trasferta: i tifosi rivali, scoperta la fede calcistica del nostro protagonista e dei suoi amici, sono stati accoglienti e disponibili a mostrare loro la città. Ma non finisce qui.

Al termine della partita i tifosi partenopei hanno invaso la pagina social del Como, lasciando complimenti di ogni tipo: “Siete una grande squadra”, ha scritto un utente. “Avete i miei più sinceri complimenti”. “Da tifoso del Napoli, giocate davvero un gran calcio” ha fatto eco un secondo. “Sarete sempre i benvenuti a Napoli. Ma quest’estate vendeteci Nico Paz!” ha commentato invece un fan più pragmatico.

Ufficiale, come scriverebbe la principale pagina di riferimento culturale di questo Paese. Birra gratis per gli azzurri in trasferta al Sinigaglia. Una domanda, a noialtri un po’ più cattivelli, sorge spontanea: che succederà se al ritorno sarà proprio il Como, a vincere?