Il consumo di Ozempic sta già calando?

Nel 2025 appena passato per l’industria alimentare e delle bevande è stata stravolta dalla diffusione dei farmaci GLP-1: trattamenti che stanno ridefinendo l’attenzione del settore verso la perdita di peso, arrivando addirittura a dare l’impressione che la tendenza alla body positivity si stia affievolendo, soprattutto a causa loro.

L’influenza di Ozempic e simili è ormai evidente ovunque, eppure sembrano emergere segnali che indicano come il trend possa perdere parte del suo fascino: rapporti sugli effetti collaterali, che variano da disturbi gastrointestinali a rischi più gravi come la pancreatite acuta e la cecità, ne stanno offuscando la reputazione, e il termine “Ozempic face” è diventato sempre più riconosciuto per descrivere l’aspetto scavato o rilassato del viso derivante dalla rapida perdita di grasso.

Il futuro dell’Ozempic e del settore alimentare

Nonostante queste criticità, l’accessibilità a questi farmaci per i nuovi utilizzatori sta diventando sempre più facile, come conferma Matthew Barry, responsabile globale degli approfondimenti per il settore alimentare presso Euromonitor International: “I primi formati in pillole stanno arrivando sul mercato proprio ora. I brevetti di protezione della semaglutide stanno scadendo in gran parte del mondo e i multi-agonisti più potenti diventeranno probabilmente disponibili commercialmente in tempi relativamente brevi”.

Secondo Barry, non siamo di fronte a un declino, ma siamo “solo all’inizio della rivoluzione GLP-1”, e a fermarne una diffusione ancora più ampia è soltanto il prezzo: “Il rischio più grande è se non verranno compiuti progressi significativi nella riduzione dei costi e nell’aumento dei tassi di copertura”.

Esiste inoltre un timore diffuso riguardo alla sicurezza: “Un numero significativo di persone si aspetta ancora che vengano scoperti effetti collaterali devastanti a lungo termine, nonostante le scarse prove a sostegno di tali preoccupazioni”. Per quanto riguarda le nuove formulazioni “Le pillole e i multi-agonisti potrebbero essere diversi per quanto riguarda la gravità dei loro effetti collaterali”.

Un altro aspetto che le aziende stanno monitorando è il cosiddetto effetto famiglia, un fenomeno difficile da analizzare ma estremamente rilevante. Poiché il consumo di cibo è raramente un atto individuale, le scelte di chi utilizza i farmaci GLP-1 influenzano i partner, i figli e gli altri conviventi.

Ignorare questa dinamica rischia di sottovalutare l’impatto reale dei farmaci sul mercato, poiché i cambiamenti nella domanda potrebbero essere più ampi e strutturali di quanto suggeriscano i soli tassi di utilizzo individuale. Barry è stato molto chiaro sulle conseguenze per il settore: “Se le persone mangiano meno, le aziende alimentari venderanno meno e non c’è modo di evitarlo“. Sebbene ci possano essere incrementi nelle categorie di prodotti più sani, questi non compenseranno completamente i cali di volume.

L’industria alimentare si trova quindi ad affrontare una minaccia strutturale: per quanto esistano opportunità in prodotti con maggiore densità nutritiva o pensati per chi ha meno appetito, i modelli di crescita basati sul volume iniziano a vacillare. Restano molti interrogativi senza risposta, come la durata dell’uso dei farmaci e l’impatto sui bambini che crescono in famiglie influenzate da queste nuove abitudini alimentari.

I farmaci GLP-1 stanno costringendo l’industria alimentare a confrontarsi con una domanda scomoda: cosa succede quando il mercato deve dare priorità ai risultati di salute rispetto al consumo eccessivo? L’impatto di questi medicinali per la perdita di peso sta rimodellando ogni settore, dalle bevande analcoliche agli snack, costringendo a una revisione profonda e all’innovazione di prodotto.