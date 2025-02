Il contrabbando di uova non è mai stato così popolare

La prima regola del contrabbando? Il gioco deve valere la candela. Motivo per cui si scelgono oggetti costosi e/o molto rari: come le uova.

Non occorre certo essere Arsenio Lupin per intuire che, perché il gioco valga la candela, l’oggetto del contrabbando debba possedere un certo valore economico. Ebbene: i nostri lettori più attenti non saranno certo sorpresi dall’apprendere che, al momento, le uova siano una delle migliori rappresentazioni di questo criterio.

“Prezzi impazziti e scaffali vuoti“, titolavamo appena un paio di settimane fa. Il punto è che le uova, dall’altra parte dell’Oceano, hanno preso i connotati dell’oggettistica di lusso: costosissime e anche decisamente rare. Al banco degli imputati figura soprattutto l’influenza aviaria, che nella terra a stelle e strisce – ma non solo, badate bene – sta lasciando scie evidenti sugli scaffali dei supermercati.

Ma come funziona il contrabbando di uova?

Insomma, la questione è semplice. Punto uno: l’aviaria sta dilagando, tant’è che il latte crudo è stato individuato come uno dei principali vettori di infezione. Punto due: la catena di approvvigionamento, anche e soprattutto a causa degli standard di sicurezza alimentare, è paralizzata. Punto tre: domanda elevata, offerta ridotta, prezzi maggiorati. Punto quattro: entrano in scena i contrabbandieri.

Stando ai colleghi del Los Angeles Times, che hanno riportato i dati della U.S. Customs and Border Protection (CBP per gli amici), tra ottobre 2024 e febbraio 2025 si è verificato un aumento del 29% su base annua delle uova in guscio confiscate nei porti di ingresso negli Stati Uniti.

Joaquin Luken, direttore esecutivo della Smart Border Coalition, ha spiegato che è una pratica piuttosto comune “procurarsi generi alimentari o farmaci” a prezzo ridotto e poi “attraversare il confine”. Le uova, l’avrete intuito, rispettano l’identikit del sospettato da manuale.

Per Sidney Aki, direttore delle operazioni sul campo del CBP, la situazione è tale da rendere necessario l’introduzione delle armi di massa del secolo ventunesimo: i messaggi sui social. “Ricordiamo che è vietato l’ingresso di uova crude dal Messico negli Stati Uniti”, ha scritto il nostro su X, ex Twitter. “La mancata dichiarazione di prodotti agricoli può comportare sanzioni fino a 10.000 dollari”. Uovo avvisato…