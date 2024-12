Il digiuno intermittente rallenta la crescita dei peli e dei capelli?

È possibile che il digiuno intermittente faccia risparmiare qualche visita dall’estetista, o dal parrucchiere? Uno studio condotto dagli scienziati Westlake University di Zhejiang, in Cina, crede di sì: un regime alimentare di questo tipo, spiegano gli scienziati, potrebbe rallentare la crescita dei peli. Ma come?

Partiamo dalle norme operative. Lo studio in questione, pubblicato sulla rivista Cell Press, ha preso in esame alcuni gruppi di topi rasati e poi sottoposti a diversi regimi di digiuno intermittente. Tre i gruppi in questione: quello di controllo, che se l’è cavato con una rapida visita dal barbiere; un secondo con 8 ore di accesso al cibo e 16 ore di digiuno al giorno; e un terzo con alimentazione a giorni alterni.

Il legame tra il digiuno e la crescita dei peli, e la prova sugli umani

I risultati sono piuttosto eloquenti. I roditori del gruppo di controllo sono tornati a auna pelliccia folta dopo circa 30 giorni, mentre i loro “colleghi” hanno dovuto aspettare ben 96 giorni per portare a casa una più modesta ricrescita parziale. Ma che è successo?

La lettura proposta dagli scienziati è che la mancata ricrescita sia dipesa dal fatto che le cellule staminali dei follicoli (ossia, tanto per intenderci, da dove crescono i peli) non fossero in grado di far fronte alla situazione di stress innescata dal digiuno. In altra parole: anziché bruciare glucosio il corpo ha preso a bruciare grasso. Le cellule dei follicoli non hanno gradito.

Al ventesimo giorno di esperimento interi grappoli di cellule risultavano prese da apoptosi, o morte cellulare. “Durante l’assenza di cibo” ha spiegato Bing Zhang, professore che ha guidato lo studio “il tessuto adiposo inizia a rilasciare acidi grassi liberi, che entrano nelle cellule staminali del follicolo pilifero, le quali, però, non hanno gli strumenti adatti ad utilizzarli”. E l’esperimento, è bene notarlo, è poi stato ripetuto anche sugli umani.

Gli stessi autori hanno condotto uno studio clinico con 49 giovani adulti sani, riscontrando una velocità media di ricrescita dei capelli del 18 per cento più bassa in caso di digiuno. In questo caso, però, il dottor Zhang ha voluto sottolineare la necessità di “studi più ampi e variegati” per vincere la più spiccata eterogeneità della popolazione umana.

C’è un consiglio, però, che rimane valido: “Quando si valuta la possibilità di iniziare un regime di digiuno – afferma Zhang – è importante considerare che potrebbe avere degli effetti indesiderati che ancora non comprendiamo del tutto”.